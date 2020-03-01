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Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-Huzeyfe ÖZDEMİR-Semih ŞAHİN/AYVACIK(Çanakkale) (DHA)
Haber Giriş: 01.03.2020 - 09:37,Son Güncelleme:/

Göçmenlerin denize açıldığı bot su aldı, Sahil Güvenlik kurtardı

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Göçmenlerin denize açıldığı bot su aldı, Sahil Güvenlik kurtardı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Sivrice Feneri sahilinden göçmenlerin Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek üzere bindiği bot su aldı. 100 metre açıldıktan sonra motoru duran bottaki göçmenler denizde mahsur kaldı. Bir göçmen panikle botla atlayıp kıyıya yüzdü. Hipotermi geçiren göçmen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aralarında çocukların da olduğu yaklaşık 30 göçmen Küçükkuyu beldesine götürüldü.

Sahil Güvenlik ekiplerinin aldığı göçmenler Küçükkuyu beldesinde götürüldü.

Türkiye'nin sınır kapılarını açmasıyla birlikte düzensiz göçmenler Yunanistan ve Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya doğru gitmeye devam ediyor. Sabah saatlerinde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Midilli adasına gitmek isteyen yaklaşık 30 göçmen deniz üzerinden botla gitmek istedi. Kıyıdan 100 metre uzaklaşan göçmenlerin botu su aldı. İçerisinde çocukların da olduğu göçmenler, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Göçmenlerin denize açıldığı bot su aldı, Sahil Güvenlik kurtardı
Bir göçmen panikle botla atlayıp kıyıya yüzdü. Hipotermi geçiren göçmen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aralarında çocukların da olduğu yaklaşık 30 göçmenin yardımına, Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Sahil Güvenlik ekiplerinin aldığı göçmenler Küçükkuyu beldesinde götürüldü. Ayvacık ilçe merkezinden yaklaşık 300 göçmenin de minibüs ve otobüslerle Edirne'ye doğru  yola çıktıkları öğrenilirken, Edirne'den de botlarla geçmek için Ayvacık'a göçmenler geliyor.

Göçmenlerin denize açıldığı bot su aldı, Sahil Güvenlik kurtardı

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