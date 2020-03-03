Göçmeni sırtından vurdular

‘SIRTINDAN VURULDU’

Edirne’nin İpsala bölgesinden Yunanistan’a geçmek isteyen Ahmet Ebu Emed adlı göçmenin de Yunan askerleri tarafından sırtından vurularak öldürüldüğü iddia edildi. Emed’in cesedi, arkadaşlarınca Türk tarafına getirildi.

YUNANİSTAN YALANLADI

Göçmenin cenazesi Enez’deki hastanenin morguna kaldırıldı. Yunan Hükümet Sözcüsü Stelyos Peças ise sosyal medya hesabından olayı yalanladı.

5 GÖÇMEN YARALI

Yine İpsala’ya bağlı Yenikarpuzlu beldesinde sınırı geçmek isteyen gruba Yunan askerleri plastik mermiyle müdahale etti, 5 göçmen yaralandı. Yaralılar Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Bölgeye, İstanbul’dan takviye ambulanslar gönderildiği belirtildi.

MİDİLLİ’DE İSYAN

Midilli Adası’na pazar sabahı ulaşan 400 göçmen, ada sakinlerinin Moria mülteci kampına giden yolları barikatlarla kapatmaları nedeniyle otobüslerde mahsur kaldı. Moria kampında yaşıyan yüzlerce mülteci ve göçmen ise hem bu durumu protesto etmek hem de Avrupa’ya gitmek talebiyle kampı terk ederek adanın limanına yürüdü. m DHA

BM: YUNANİSTAN’IN İLTİCAYI DURDURMAYA HAKKI YOK



ATİNA yönetiminin 1 ay iltica başvurularını kabul etmeme kararı Birleşmiş Milletler tarafından tepkiyle karşılandı. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nden yapılan açıklamada, Yunanistan’ın iltica başvurularını durdurma gibi bir hakkı olmadığı belirtildi. Yetkililerin, savunmasız insanların çektiği acıların artmasına neden olacak her türlü adımdan kaçınması gerektiği vurgulandı. AB hukuku dahil uluslararası hukukta, iltica başvurularının askıya alınmasına yönelik hiçbir yasal dayanak olmadığına da dikkat çekildi.

AB ORTAK ZEMİN ARAYIŞINDA

TÜRKİYE’nin ülkeden ayrılmak isteyen göçmenleri engellememe kararının ardından oluşan durumu yönetmekte zorlanan Yunanistan’a çıkarma yapmaya hazırlanan Avrupa Birliği, Ankara ile de ortak zemin arayışında. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile cuma günü telefon görüşmesi gerçekleştiren AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, temasların mültecilerin durumu ve hangi alanlarda yardımın gerekli olduğu konusuna odaklandığının altını çizdi. AB Komisyonu’nun İnsani Krizlerden Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic’in de 10-13 Mart’ta Türkiye’de çeşitli temaslarda bulunması öngörülüyor. (Güven ÖZALP / BRÜKSEL)