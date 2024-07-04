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Göçmen sorununu 6 maddede çözelim

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#İYİ Parti#Göçmen#Müsavat Dervişoğlu
Göçmen sorununu 6 maddede çözelim
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2024 07:00

Mültecilerle ilgili iktidara altı çözüm önerisi çağrısında bulunan Dervişoğlu, “Demografik yıkım girişimi, Milli Güvenlik Kurulu  tarafından birinci derecede tehdit olarak tanımlanmalı” dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada çözüm önerilerini şöyle sıraladı: “Bir, hiç vakit kaybetmeden, bu demografik yıkım girişiminin Milli Güvenlik Kurulu tarafından birinci derecede tehdit olarak tanımlanması gerekmektedir. İki, rasyonel ve uygulanabilir bir geri dönüş takviminin hükümetçe değil devlet tarafından belirlenmesi çözümün ilk aşamasını oluşturmalıdır. Üç, açıklanan takvime uyulabilmesi ve gerekli eylem ve işlemlerin yürütülebilmesi adına bu konudaki kararı ve tavrı, açık ve net olan tüm siyasi partilerin ve tüm sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelebileceği bağımsız bir kurul oluşturulması şarttır.

MUTABAKAT DAVETİ

Dört, TBMM’nin kurucu sıfatı ve birleştirici çatısı altında buluşulması en doğru yöntemdir. Beş, Türk milletinin anbean gelişmelerden haberdar edilmesi için bağımsız kurulun verilere ulaşması ve paylaşması elzemdir. Altı, oluşturulacak bağımsız kurulun bir ayağı da AB, Suriye hükümeti ve BM nezdinde görüşmeler yürütebilecek bir diplomasi grubundan oluşturulmalıdır. İYİ Parti olarak önerdiğimiz ve gecikmeden hayata geçirilmesi gereken bu adımlarla tüm siyasi partileri bir milli mutabakata davet ediyorum.”

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#İYİ Parti#Göçmen#Müsavat Dervişoğlu

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