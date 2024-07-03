Göçmen olaylarında CHP’den itidal çağrısı

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Uzgel tarafından paylaşılan 10 maddelik çağrıda özetle şunlar kaydedildi: “Türkiye, Atatürk döneminin temel taşı olan komşuların içişlerine karışmama ilkesine sözde değil uygulamada da bağlı kalmalıdır. Erdoğan hükümeti, sığınmacıların geri gönderilmesi de dahil, sorunun çözümü için derhal gerçekçi ve uygulanabilir bir yol haritası yayınlamalıdır.

Esad yönetimi ile normalleşme süreci sürdürülmelidir. Vatandaşlarımızı itidalli davranmaya ve provokasyonlar karşısında dikkatli olmaya çağırıyoruz.”