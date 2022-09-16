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Göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalandılar! 4 İranlı casusluk suçlamasıyla tutuklandı

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#Esenler#Casus#Göçmen Kaçakçılığı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2022 11:22

Esenyurt'ta göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik bir adrese yapılan operasyonda, İran uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde çok sayıda casusluk cihazı ele geçirildi. Şüphelilerden Ferman S. "Eşim yasak aşkımı deşifre etmek için o cihazları koymuş olabilir" diyerek kendisini savundu.

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İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca göçmen kaçakçılığı ve belgede sahtecilik suçlarına karıştıkları tespit edilen şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Esenyurt'ta bir adrese baskın düzenledi. Baskında evde bulunan İran uyruklu u J.B., P.A., Masoumeh M., ve Ferman S. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. 

EVLERİNDE CASUSLUK MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda farklı ülkelere ait çok sayıda pasaport, ehliyet, kimlik, ikamet izni, sağlık kartı, Schengen vizesi, giriş çıkış mührü, 10 adet boş kaşe, 1 adet büyüteç, 5 bellek kartı, 8 cep telefonu ve 20 bin 200 lira ele geçirildi. Aynı adresler casusluk faaliyetlerinde kullanılan ortam dinleme cihazı, gizlli kamera, böcek arama cihazı ile casusluk cihazlarının tespitinde kullanılan cihaz da ele geçirildi.

Göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalandılar 4 İranlı casusluk suçlamasıyla tutuklandı

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'YASAK AŞK' İDDİASINI KARISI ÇAPRAZ SORGUDA KABUL ETMEDİ

Göçmen polisi, evlerinde casusluk malzemesi ele geçirilen şüphelileri çapraz sorguya aldı. Şüphelilerden Ferman S.'nin sadece kamu görevlilerine verilen ve üzerinde ismi bulunan 'yeşil pasaportu' kabul etmediği, ilk defa sizin elinizde görüyorum dediği öğrenildi. Evde bulunan cihazlar ile ilgili de 'Masoumeh M. eşim olur. Onu aldattığımı düşünüyor. Yasak aşkımı deşifre etmek için o cihazları koymuş olabilir. Ben evimi günü birlik kiraya veriyorum. İranlılar kalıyor. Onlar da koymuş olabilir' diyen Ferman S.'nin iddialarını çapraz sorguda eşi çürüttü. Masoumeh M., ifadesinde Ferman S.'nin aksine öyle bir şey olmadığını, evdeki herkesin kardeşi olduğunu, eşinin kendisini aldatmadığını söyledi.

Göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalandılar 4 İranlı casusluk suçlamasıyla tutuklandı

ULUSLARARASI KORUMA BELGESİ SAHTE ÇIKTI

Masoumeh M.'nin ise kullandığı uluslararası koruma belgesinin sahte olduğu, şüphelinin Türkiye'ye giriş çıkış bilgilerine ulaşılamadığı, evde yakalanan diğer çiftin de Türkiye'ye balayına geldiklerini, o sırada da İran'dan tanıştıkları Ferman S.'nin evinde kaldıklarını söyledikleri öğrenildi.

Göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalandılar 4 İranlı casusluk suçlamasıyla tutuklandı

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SAVCI 'CASUSLUK' SUÇU VAR DEDİ

Şüphelilerin iddiaların tamamını yalanlaması, Ferman S.'nin cep telefonunu kapatarak şifrelerini vermemesi, ele geçirilen casusluk malzemelerini ise kabul etmemeleri ve verdikleri çelişkili ifadeler sebebiyle Cumhuriyet Savcılığı, şüphelilerin Türkiye'de casusluk faaliyeti yürüttüklerine kanaat getirdi. 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece "göçmen kaçakçılığı", "resmi belgede sahtecilik" ve "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalandılar 4 İranlı casusluk suçlamasıyla tutuklandı

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#Esenler#Casus#Göçmen Kaçakçılığı

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