Göçmen kaçakçılarına ‘Kalkan’ operasyonu

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Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Yerlikaya, özetle şu bilgileri verdi: “Kocaeli merkezli Kayseri, Manisa, Mersin, Eskişehir, Isparta, İstanbul ve Uşak’ta 25 şüpheli yakalandı ve tutuklandı. 86 düzensiz göçmen yakalandı. Hatay’da 7 şüpheli yakalanırken 4’ü tutuklandı. 106 düzensiz göçmen yakalandı. Ankara merkezli Bursa, Adana, Gaziantep ve Şanlıurfa’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı.”