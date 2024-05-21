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Göçmen kaçakçılarına ‘Kalkan’ operasyonu

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#Ali Yerlikaya#Göçmen#İstanbul
Göçmen kaçakçılarına ‘Kalkan’ operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2024 07:00

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik yapılan “Kalkan-22” operasyonlarında 40 şüphelinin yakalandığını, 37’sinin ise tutuklandığını söyledi.

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Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Yerlikaya, özetle şu bilgileri verdi: “Kocaeli merkezli Kayseri, Manisa, Mersin, Eskişehir, Isparta, İstanbul ve Uşak’ta 25 şüpheli yakalandı ve tutuklandı.  86 düzensiz göçmen yakalandı. Hatay’da 7 şüpheli yakalanırken 4’ü tutuklandı. 106 düzensiz göçmen yakalandı. Ankara merkezli Bursa, Adana, Gaziantep ve Şanlıurfa’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı.” 

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#Ali Yerlikaya#Göçmen#İstanbul

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