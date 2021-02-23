Göçmen gitti doktor oldu

Yavuz Coşkun’un babası 1980 yılında çalışmak için Fransa’ya gitti. 2006 yılında da eşi ve oğlunu yanına aldı. Hiç Fransızca bilmeyen Yavuz Coşkun, kendisi gibi Fransızca bilmeyen annesinin desteğiyle okuluna devam etti. Tıp fakültesini bitiren Yavuz Çoşkun, Paris’teki Chartres Hastanesi’nde doktor olarak göreve başladı.

ŞİFA DAĞITMAK BABA VASİYETİ

Babasının, görev yaptığı hastanenin onarımında çalıştığını ve geçen yıl burada vefat ettiğini anlatan Coşkun, “Şifa vesilesi olmam babamın vasiyeti. Bu vasiyeti yerine getirmenin gururunu yaşıyorum. Ben küçüklüğümden beri doktor olmak istiyordum. İlham aldığım ve dedemin öğrettiği bir hadis-i şerif var, ‘İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır.’ Dolayısıyla bu mesleğin muhtaç ve şifa arayan insanlara bir yardım eli olabileceğini düşündüm. Allah’a şükür hastanede bunu yerine getirebiliyorum” dedi.







GÖRÜNCE ÇOK SEVİNİYORLAR

Chartres Hastanesi’ne gelen ve çoğu göçmen olan hastaların bazen kendilerini anlatmakta zorlandığını, bu hastalara tercüman olmaya çalıştığını belirten Coşkun, “Bu bölgede Türk toplumu da çok. Sık sık Türk hastalarımız da geliyor. Özellikle ilk jenerasyon Türkler iyi Fransızca bilmediği için zorluk çekiyor. Onların sıkıntılarını anlayarak daha iyi teşhis koyma imkânı buluyorum. Bu yüzden gerçekten çok dua ediyorlar. Aynı şekilde Afrikalı veya Ortadoğu’dan gelen hastalar da Türk doktor gördüğü için seviniyorlar. Bu benim için gurur sebebi” diye konuştu.

FRANSA İÇİN BÜYÜK KAZANÇ

Yavuz Coşkun, Fransa’daki 3. ve 4. jenerasyon Türk gençlerinin eğitimli ve kültürlü bireyler olarak yetişmeye gayret gösterdiğine dikkati çekti: “Bunun Fransa için de büyük bir kazanç olduğunu düşünüyorum. Umarım çok daha güzel gençlerimiz yetişecek. Burada bulundukları ülkede insanlara faydalı olacaklar ve uluslararası alanda da hem Fransa’yı hem Türkiye’yi temsil edecekler. Gençlere tavsiyem, gerçekten Türk toplumunu geliştirmek, Fransa’ya daha iyi entegre olmak adına böyle sivil toplum kuruluşları ve derneklerde kesinlikle yer almaları.”