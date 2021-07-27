Göçmen gettosu olmayız

Öztrak, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) gündemine ilişkin Genel Merkez’de yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi: “ (Vaka artışları) Salgın geleceğimizi de tehdit ediyor. Dördüncü zirveye eylül ayında tırmanılması durumunda, yeni eğitim ve öğretim yılı da başlamadan, tehlikeye düşecek. Salgınla mücadelede en önemli sermaye güvendir. Açılma sürecinde esnaf dükkanını açabilmek için elinde avucunda ne varsa sattı dükkanını açtı. Bir daha kapatılırsa faturası son derece ağır olur.

NE ALA MEMLEKET

(Mülteciler) Türkiye’nin AB üyesi olmasını beklemediğini ifade eden Merkel, Erdoğan’ın ‘Suriyeli mültecilere ev sahipliği’ konusunda, olağanüstü başarı sergilediğini söylüyor. Sonra da ağzındaki baklayı çıkarıyor. Bunun için, Türkiye’ye 3 milyar Euro rüşvet verileceğini itiraf ediyor. Bugün de Avusturya Başbakanı çıkmış, ‘Afganistan’dan kaçanların Avusturya, Almanya, İsviçre’ye gelmesindense Türkiye’ye yerleştirilmesinin daha uygun olduğunu’ söylüyor. Ne ala memleket. Kendinize gelin. Türkiye, Avrupa’nın göçmen gettosu değildir, olmayacaktır. Bu mesele Türkiye’nin en önemli beka meselesidir.”

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