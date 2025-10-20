×
Göçmen botundan denize düştü, 12 saat yüzerek hayatta kaldı

Güncelleme Tarihi:

Göçmen botundan denize düştü, 12 saat yüzerek hayatta kaldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2025 22:21

AYDIN’ın Didim ilçesinde, Yunanistan’a geçmek için bindiği bottan denize düşen düzensiz bir göçmen, 12 saat boyunca yüzerek hayatta kalmayı başardı. Balıkçılar tarafından kurtarılan göçmen, sahil güvenlik ekiplerine teslim edildi.

Didim açıklarında bir grup düzensiz göçmen, Yunanistan’a geçmek için bota binerek denize açıldı. Henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi, kısa süre sonra suya düştü. Bot yoluna devam ederken, denize düşen kaçak göçmen, yardım beklemeye başladı. Sabah saatlerinde, balık avlamak için denize açılan balıkçılar, saat 09.40 sıralarında bir kişinin denizde çırpındığını gördü. Balıkçılar, kısa sürede düzensiz göçmeni denizden kurtararak tekneye aldı.

12 SAAT DALGALARLA BOĞUŞTU

Kurtarılan göçmen, bottan düştüğünü ve birlikte yola çıktığı kişilerin geri dönüp kendisini almadığını söyledi. Yaklaşık 12 saattir denizde olduğunu belirten göçmen, ölüme terk edildiğini dile getirdi. Balıkçılar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Sahil güvenlik ekiplerine teslim edilen düzensiz göçmenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

 

