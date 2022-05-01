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Göçmen adres belgesi usulsüzlüğüne 7 tutuklama

#Göçmen#Gaziantep#Belge
Göçmen adres belgesi usulsüzlüğüne 7 tutuklama

Gaziantep'te göçmen adres belgelerinde usulsüzlük yaptığı tespit edilen 7 şüpheli, gözaltına alınıp tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, geçici koruma altındaki kişilerin adres güncellemelerinin para karşılığı usulsüz şekilde yapıldığını belirledi. Harekete geçen ekipler, 'tercümanlık bürosu' adıyla faaliyet gösteren 3 iş yerine operasyon düzenledi.

Eş zamanlı baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alındı, yapılan aramalarda sahte olduğu saptanan 1 mühür, 2 kaşe, çok sayıda doküman ve dijital materyaller ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Göçmen adres belgesi usulsüzlüğüne 7 tutuklama

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#Göçmen#Gaziantep#Belge

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