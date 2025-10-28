Göçerlerin zorlu yolculuğu başladı! Tam bir ay sürüyor

Haberin Devamı

Van'ın Çatak ilçesindeki rakımı yüksek yaylaları tercih eden göçerler, yaz ayları boyunca tereyağı, yoğurt ve peynirlerini hazırlayıp, havaların soğumaya başlaması ile dönüşe geçiyor.

Batman ve Siirt illerinden gelen göçerler, havaların soğumasıyla birlikte binlerce küçükbaş hayvanın bulunduğu sürüleriyle dönüş yolculuğuna başladı.

Katır ve atlara çadır ve diğer eşyalarını yükleyip zorlu yolculuğa başlayan göçerler, zaman zaman belirlenen noktalarda mola veriyor. Çoban ve sürüleri bekleyen göçerlerin yolculuğu yaklaşık 1 ay sürüyor.