Göçerlerin zorlu yolculuğu başladı! Tam bir ay sürüyor

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2025 10:39

Van'ın ilçelerine yaz mevsiminde sürüleriyle çıkan göçerler, havaların soğuması ile memleketleri Siirt ve Batman'a dönüyor. At ve katırlara yükledikleri eşyalarıyla dönüş yapan göçerler, zaman zaman mola vererek sürülerin gelişini bekliyor.

Van'ın Çatak ilçesindeki rakımı yüksek yaylaları tercih eden göçerler, yaz ayları boyunca tereyağı, yoğurt ve peynirlerini hazırlayıp, havaların soğumaya başlaması ile dönüşe geçiyor.

Batman ve Siirt illerinden gelen göçerler, havaların soğumasıyla birlikte binlerce küçükbaş hayvanın bulunduğu sürüleriyle dönüş yolculuğuna başladı.

YOLCULUKLARI 1 AY SÜRÜYOR

Katır ve atlara çadır ve diğer eşyalarını yükleyip zorlu yolculuğa başlayan göçerler, zaman zaman belirlenen noktalarda mola veriyor. Çoban ve sürüleri bekleyen göçerlerin yolculuğu yaklaşık 1 ay sürüyor.

