Göcek mavisine sıkı koruma

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Mapa şamandıra sistemleri kurulduktan sonra projenin dijital alt yapısı için DERİA Göcek Körfezi Dijital Mapa Şamandıra Yönetim Sistemi kuruldu.

HER GÜN TEMİZLENİYOR

Sistemle koylardaki tekne yoğunluğu ve kullanım süreleri kontrol altında tutulurken, koyların uzun süre adaletsizce otel gibi konaklama amaçlı kullanılması da engelleniyor. Yine DERİA atık alım gemisiyle teknelere ‘atık alma hizmeti’ ve deniz süpürgesi TÜÇA91 ile günlük temizlik devriyesi başlatıldı. Haftanın her günü deniz yüzeyi temizleme teknesi ile Fethiye Körfezi’nin temizliği yapılıyor. Böylece çevresel sürdürülebilirliği de destekleniyor. Atık alma hizmetiyle de tekne sahipleri 1 gün öncesinde DERİA siteminden yapmış oldukları rezervasyonla gün içerisinde belirli saatte atıklarını sisteme verebiliyor. Halihazırda DERİA sisteminde 14 palamar botu, 4 deniz denetim botu, 1 hizmet botu, 1 atık alım gemisi görev yapıyor.

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KURUM: DENİZLERİMİZ MİS GİBİ OLACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deniz süpürgesi ve atık alım teknesi görüntülerini sanal medya hesabından paylaşarak, "Fethiye'nin mavisi emin ellerde. Deniz süpürgeleri yüzeyi temizliyor, DERİA tekne atıklarını denize ulaşmadan topluyor. Sıfır Atık Mavi ile denizlerimiz de mis gibi olacak” dedi.