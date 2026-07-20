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Göcek açıklarında tekne yandı

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#Göcek#Tekne Yangını#Tekne Kazaları
Göcek açıklarında tekne yandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2026 09:35

Muğla'nın Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi'ndeki Hamam Koyu'nda 'Princess Alize' isimli charter teknede yangın çıktı. Yangında 5 yolcu ile 3 personel tahliye edilirken tekne battı.

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Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi'ndeki Hamam Koyu'nda saat 06.30 sıralarında 'Princess Alize' isimli charter teknenin makine dairesinde yangın çıktı.

Alevler kısa sürede tekneyi sardı. İhbar üzerine bölgeye kıyı emniyeti, sahil güvenlik ve liman başkanlığı ekipleri sevk edildi. Teknedeki 5 yolcu ile 3 mürettebat tahliye edildi.

Ekiplerin 2 saatlik çabası sonucu alevler söndürülürken, yanan tekne battı.

Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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#Göcek#Tekne Yangını#Tekne Kazaları

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