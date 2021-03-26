Göç yolundaki leyleklerin kar molası

Baharın müjdecisi leylekler, göç yolculukları sırasında aniden bastıran kar ve sis nedeniyle bir süre Konya’da boş araziye indi. Yüzlerce leylek, merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi’ndeki boş arazide bir süre bekledi. Leylekler havanın düzelmesiyle yeniden göç yolculuğuna çıktı. Arazide leylekleri görenler, bu anları cep telefonuyla kaydetti.

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