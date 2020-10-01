Göç yolunda bitkin düşen ’yılan kartalı’ bakımının ardından doğaya salındı

Kuşadası’nda su sporları merkezi işleten Okan Akdeniz, 29 Eylül Salı sabahı teknesiyle Pamucak Sahili’nde gezmeye çıktığı sırada deniz yüzeyinde hareketsiz duran bir kuş olduğunu fark etti. Akdeniz, kuşu tekneye alıp Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’ne (EKODOSD) teslim etti. EKODOSD Bilim Kurulu Danışmanı Ornitolog Doç. Dr. Ortaç Onmuş kuşun Latince adı ’Circaetus Galicus’ olan ’yılan kartalı’ olduğunu belirledi. Sağlık kontrolü yapılan kartalın vücudunda yara izine rastlanmadı. Bir gün boyunca dinlendirilip beslenen yırtıcı kuş, dün Güzelçamlı’daki Dilek Yarımadası Milli Parkı’nın güney yamaçlarındaki kayalıklardan doğaya bırakıldı.



’YAŞAM ALANLARI KORUNMALI’



Yılan kartalının göçmen bir kuş türü olduğunu belirten EKODOSD Bilim Kurulu Danışmanı, Ornitolog Doç. Dr. Ortaç Onmuş, "Yılan kartalları, Afrika’dan ülkemize ilkbahar aylarında gelerek sonbahar mevsiminde tekrar göçerler. Bu kartal da göç sırasında açlık ve susuzluğun etkisiyle aşırı yorulup, denize düşmüş. Bir süre dinlenmesini sağlayıp, besledikten sonra uçmasında bir sakınca görmedik. Doğa da böyle bir kuş görüldüğünde çok dikkat edilmelidir. Çünkü çok kuvvetli pençe ve gagaları vardır. Doğru tutulmadığında insana zarar verebilirler. Mutlaka bir uzmandan yardım alınmalıdır. Yırtıcı kuşların doğal denge için çok önemli işlevi bulunmaktadır. Bu nedenle yırtıcı kuşları ve onların yaşam alanları mutlaka korunmalıdır" diye konuştu.