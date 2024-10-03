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‘Göç ve geri dönüş’ mutabakatı imzalandı

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#Ali Yerlikaya#Evan Faiq Jabro#Göç
‘Göç ve geri dönüş’ mutabakatı imzalandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2024 07:00

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Irak Göç ve Yerinden Edilmişler Bakanı Evan Faiq Jabro ile ‘Göç ve Gönüllü Geri Dönüş Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı’ imzaladıklarını açıkladı.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Irak Göç ve Yerinden Edilmişler Bakanı Sayın Evan Faiq Jabro ve kıymetli heyetiyle bir araya geldik. Ülkemizdeki Iraklıların kendi ülkelerine gönüllü geri dönüşleriyle ilgili Bakanlıklarımız arasında ‘Göç ve Gönüllü Geri Dönüş Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı’ imzaladık. Mutabakat zaptı kapsamında, düzensiz göçle mücadele için işbirliği yapılacak. İmzaladığımız mutabakat zaptının hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.  

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#Ali Yerlikaya#Evan Faiq Jabro#Göç

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