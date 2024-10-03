‘Göç ve geri dönüş’ mutabakatı imzalandı

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Bakan Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Irak Göç ve Yerinden Edilmişler Bakanı Sayın Evan Faiq Jabro ve kıymetli heyetiyle bir araya geldik. Ülkemizdeki Iraklıların kendi ülkelerine gönüllü geri dönüşleriyle ilgili Bakanlıklarımız arasında ‘Göç ve Gönüllü Geri Dönüş Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı’ imzaladık. Mutabakat zaptı kapsamında, düzensiz göçle mücadele için işbirliği yapılacak. İmzaladığımız mutabakat zaptının hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.