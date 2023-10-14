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Göç mevsiminin kanlı rotası

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#GÖÇMEN Kuşları#Göç Mevsimi#Emin Yoğurtçuoğlu
Göç mevsiminin kanlı rotası
Emin Mert Kırarslan
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2023 07:00

GÖÇMEN kuşların, soğuk iklimden sıcak iklime başlattığı göç yolculuğunda en tehlikeli rota olarak gösterilen ve yıllardır toplu kuş katliamlarının yaşandığı Lübnan’da, otomatik silahlarla ve tüfeklerle gerçekleştirilen kuş katliamları engellenemiyor.

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Yasaklara rağmen katliamların devam ettiği Lübnan’da oluşturulan gönüllü ekipler, polislerle işbirliği yapıp kaçak avcıları yakalasa da bölgede gelenekselleşen ve avcılık olmaktan çıkıp katliama dönüşen kaçak avcılığa tüm dünyadan tepki yağıyor. Bu duruma tepki gösteren kuş gözlemcisi Emin Yoğurtçuoğlu, “Bazen eğlencesine, bazen yemek için, bazen de batıl inanca göre öldürüyorlar. Kartal, baykuş, flamingo, pelikan, leylek uçan ne varsa hepsi onlar için hedef tahtası” dedi.

Göç mevsiminin kanlı rotası

UÇTUĞU İÇİN VURUYOR

Göç mevsiminde kuşların ateş hattından geçtiğini söyleyen Yoğurtçuoğlu, “Benzer olay Hatay’da var. Kaçak avcıya ‘Niye vuruyorsun’ diye sordum, ‘Uçuyordu’ dedi. Tek seferde 300 kuş vuranlar var. En azından ülkemizdekiler bilinçlenmeli’ diye konuştu.

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#GÖÇMEN Kuşları#Göç Mevsimi#Emin Yoğurtçuoğlu

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