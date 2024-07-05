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Göç İdaresi'nden 'Suriyelilerin kimlik bilgileri sızdırıldı' iddialarına yanıt

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#Göç İdaresi Başkanlığı#Suriyeli#Kimlik Bilgisi
Göç İdaresinden Suriyelilerin kimlik bilgileri sızdırıldı iddialarına yanıt
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2024 01:21

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin kimlik bilgileri sızdırıldığı iddiaları sonrası açıklama yaptı.

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Göç İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamada, verilerin güncel olmadığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilerek, “Ülkemizde geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin kimlik bilgilerinin sızdırıldığına ilişkin iddialar hakkında açıklama yapma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Söz konusu bilgiler incelenmiş ve Göç İdaresi Başkanlığımızdaki güncel bilgilerle uyuşmayan bilgilerin yer aldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle bu verilerin hangi yıllara ait olduğunun, hangi kaynaktan, hangi tarihte alındığının belirlenebilmesi ve kamuoyuna sağlıklı bilgi verilmesi için geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

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#Göç İdaresi Başkanlığı#Suriyeli#Kimlik Bilgisi

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