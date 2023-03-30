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Göç İdaresi'nden 'DEAŞ'lılara Türk vatandaşlığı verildi' iddiasına yanıt

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#Göç İdaresi Başkanlığı#DEAŞ#Vatandaşlık
Göç İdaresinden DEAŞlılara Türk vatandaşlığı verildi iddiasına yanıt
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2023 12:40

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, DEAŞ terör örgütü mensuplarına Türk vatandaşlığı verildiğine dair sosyal medya paylaşımlarının asılsız olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada "Kamuoyunun sistematik olarak yalanı yayan bu kişilere ve provokatif paylaşımlara itibar etmemesi önem arz etmektedir. Bu ve benzeri paylaşım yapanlar hakkında hukuki süreç başlatılacaktır" denildi.

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İşte Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklama:

Belirli çevreler ve sosyal medya hesapları üzerinden “DEAŞ terör örgütü mensuplarına vatandaşlık verildiği” yönünde gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan provokatif paylaşımların dolaşıma sokulduğu görülmüştür.

Mevzubahis paylaşımlarla, Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan haklarında işlem yapılan ve halen cezaevinde tutuklu bulunan 6 yabancı uyruklu şahısların isimlerine yer vermek suretiyle DEAŞ terör örgütüyle irtibatlı/iltisaklı kişilerin Türk vatandaşlığı kazandıkları iddiaları ortaya atılmıştır.

Yine aynı paylaşımlarda söz konusu 6 yabancı şahısla hiçbir ilgisi olmayan ancak DEAŞ terör örgütü üyesi gibi gösterilen Suriye uyruklu 2 kişinin de Türk vatandaşı olduğu iddia edilmiştir.

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Söz konusu bu iddialar asılsız olup iddia sahiplerinin spekülasyonlarından ibarettir. Bahse konu iddialar incelendiğinde adı geçen şahısların hiçbirinin Türk vatandaşı olmadığı tespit edilmiştir.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığınca Yozgat İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilen yazı ise DEAŞ’tan haklarında işlem yapılan 6 yabancı uyruklu şahısla ilgili gerekli tahdit kodlarının girilmesi ve infaz süreci sonrasında sınır dışı edilmelerinin sağlanmasına yönelik olup vatandaşlıkla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

Bilinçli bir şekilde ve çarpıtılarak yapılan paylaşımlardan, kamuoyunda infial uyandırmak amacıyla DEAŞ’tan işlem gören yabancı uyruklu şahıslara vatandaşlık verildiği algısı oluşturulmak istendiği açıktır.

Kamuoyunun sistematik olarak yalanı yayan bu kişilere ve provokatif paylaşımlara itibar etmemesi önem arz etmektedir. Bu ve benzeri paylaşım yapanlar hakkında hukuki süreç başlatılacaktır.

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#Göç İdaresi Başkanlığı#DEAŞ#Vatandaşlık

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