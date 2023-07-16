×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye'deki göçmen sayısını açıkladı

Güncelleme Tarihi:

#İçişleri Bakanlığı#Göç İdaresi Başkanlığı#Twitter
Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiyedeki göçmen sayısını açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2023 21:31

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, sosyal medyada yayınlanan rakamların kesinlikle gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak Türkiye genelinde göçmen sayısının 4 milyon 893 bin 752 olduğunu açıkladı.

Haberin Devamı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, bugüne kadar, yabancı sayısının Türk vatandaşı nüfusuna oranla yüzde 20’yi aştığı bin 169 mahallemiz, yoğunluğun azaltılması amacıyla yeni yabancı kaydına kapatılmıştır. İstanbul’da kapalı mahalle sayısı 54’tür. Ülkemiz genelinde göçmen sayısı 4 milyon 893 bin 752’dir” ifadesine yer verildi.

"SOSYAL MEDYADA YAYINLANAN RAKAMLAR KESİNLİKLE GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Açıklamada, “Yabancı sayıları, Göç İdaresi Başkanlığımıza ait goc.gov.tr adresinde her hafta düzenli olarak yayımlanmaktadır. Ülkemizdeki yabancı sayılarına ilişkin özellikle sosyal medyada yer alan mesnetsiz yorumlar, yayınlanan rakamlar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Bir kez daha vurguluyoruz ki: Düzensiz göçle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam etmektedir” denildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İçişleri Bakanlığı#Göç İdaresi Başkanlığı#Twitter

BAKMADAN GEÇME!

Gözden kaçan tehlike: Yaz depresyonu... Sebebi çok, fark edilmesi zor

Gözden kaçan tehlike: Yaz depresyonu... Sebebi çok, fark edilmesi zor

#Yaz Depresyonu
Dünyanın sonundaki postanede hayat nasıl geçiyor Binlerce kişi başvurdu, sadece dördü kabul edildi...

Dünyanın sonundaki postanede hayat nasıl geçiyor? Binlerce kişi başvurdu, sadece dördü kabul edildi...

#Antarktika
Şehirler kavrulurken dünya bu çözümleri tartışıyor... En sıcak günlerde çekilen uydu fotoğrafları çok şey anlatıyor

Şehirler kavrulurken dünya bu çözümleri tartışıyor... En sıcak günlerde çekilen uydu fotoğrafları çok şey anlatıyor

#İklim Değişikliği