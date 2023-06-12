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Göç İdaresi: 42 bin 685 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

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#İçişleri Bakanlığı#Göç İdaresi #Düzensiz Göçmen
Göç İdaresi: 42 bin 685 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2023 15:54

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, düzensiz göçle mücadele kapsamında yılbaşından bu yana, 42 bin 685 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini açıkladı.

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Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, düzensiz göçle mücadelede sınır tedbirlerinin yanı sıra, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girenlerin yakalanmasına yönelik denetimlerin sürdüğü kaydedildi. Yakalanan düzensiz göçmenlerin, charter seferleri (özel uçuş) ve tarifeli uçuşlarla sınır dışı edildiği belirtildi.

Avrupa ortalamasına göre , Türkiye'deki sınır dışı mekanizmasının, çok daha üstünde bir başarıyla gerçekleştirildiği kaydedilerek, "Yılbaşından bu yana Afganistan'a 28'inci charter seferi Ankara'dan gerçekleştirilmiştir. İstanbul ve Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüklerine bağlı geri gönderme merkezlerinde, idari gözetim altında tutulan Afganistan uyruklu 136 düzensiz göçmen, Esenboğa Havalimanı'na getirilerek, kolluk birimlerinin gözetiminde güvenlik noktasından geçirilmesinin ardından Afganistan Hava Yolları'na ait uçakla ülkelerine gönderilmiştir" denildi.

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13 BİN 725 AFGAN GÖNDERİLDİ

Böylece bu yıl Afganistan'a düzenlenen 28 charter seferi ile 4 bin 550 ve tarifeli uçuşla 9 bin 175 olmak üzere toplam 13 bin 725 Afganistan vatandaşının ülkesine döndüğünün kaydedildiği açıklamada; yılbaşından itibaren tüm uyruklardan sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısının ise, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artış göstererek 42 bin 685'e ulaştığı aktarıldı.

 

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#İçişleri Bakanlığı#Göç İdaresi #Düzensiz Göçmen

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