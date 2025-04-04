Göbeklitepe’yi 3 günde 30 bin kişi ziyaret etti: ‘Tarihin sıfır noktası’na bayram akını

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Her yıl birçok yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde yer alan Göbeklitepe, bayramın da gözdesi oldu. Türkiye’nin farklı şehirlerinden kente gelen ziyaretçiler, ‘tarihin sıfır noktası’nı görme fırsatı buldu. Ören yeri, 3 günde 30 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Bu sayının 9 günlük bayram tatili sonuna kadar katlanarak devam etmesi bekleniyor. Yoğunluk nedeniyle bölgeye gelen ziyaretçiler araçlarını yaklaşık 2 kilometre mesafede oluşturulan alana park ederek, ücretsiz ring araçlarıyla ören yerine taşınıyor. Burada giriş biletlerini alan yerli ve yabancı turistler, daha sonra 12 bin yıllık eserlerin bulunduğu alana geçiş yapıyor.

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OTOPARKLAR DOLDU

İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, 2019’un ‘Göbeklitepe Yılı’ ilan edilmesinin ardından bölgeye ilginin artarak devam ettiğini söyledi: “Göbeklitepe ve Karahantepe’nin içinde bulunduğu Taştepeler projesine ilgi çok fazla. Özellikle bayramın üç günü toplamda 30 bin ziyaretçi alarak Göbeklitepe yine büyük bir ziyaretçi akınına uğradı. Bizim öncelikle burada bir otopark alanımız vardı, aşağıda da oluşturmuş olduğumuz iki tane otopark alanı vardı onlar dahi dolmuş durumda. Göbeklitepe sadece Şanlıurfa’nın değil bölgenin hatta ülkemizin kültür turizmi anlamında lokomotifi olma özelliğini sürdürüyor. Bu bizim için mutluluk verici” dedi. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak da bayram yoğunluğu boyunca alınan tedbirlerle sürecin sorunsuz ilerlediğini söyledi. (Ömer ŞULUL/DHA)

12 BİN YILLIK DİKİLİ TAŞLAR

1963 yılında İstanbul ve Chicago Üniversiteleri’nden araştırmacılar tarafından yapılan yüzey çalışmaları sırasında keşfedilen, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınan izinle de 1995 yılında kazılara başlanan Göbeklitepe’de, Neolitik döneme ait 3 ila 6 metre boyunda ve 40-60 ton ağırlığında olan yabani hayvan figürlü ‘T’ biçimli dikili taşlar keşfedildi. UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde yer alan Göbeklitepe, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

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TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAN GELDİLER

Trabzon’dan arkadaşlarıyla Güneydoğu turuna çıktıklarını söyleyen Kadir İrenci, “En önemli noktalarımızdan biri de Göbeklitepe’ydi. Buranın tarihiyle ilgili çok fazla şey söyleniyor, biz de buraya gelerek yerinde inceleme imkânı bulduk. Herkesi burayı gelip görmeye davet ediyorum” dedi. Manisa’dan gelen Aykan Orsan da Göbeklitepe’yi hep merak ettiğini ve bugün gezme fırsatı bulduğunu, dünyanın en eski yapılarını görmenin etkileyici olduğunu söyledi. Batman’dan arkadaşlarıyla Göbeklitepe’yi gezmeye gelen Muhammet Işuk ise bayram tatilini fırsat bilerek bölgedeki ören yerlerini gezenlerden: “Bize yakın olmasına rağmen ilk defa Göbeklitepe’ye geldim. Çok beğendik, herkesin buraya gelip görmesini isterim gerçekten çok güzel bir yer.” (Eşber AYAYDIN/AA)