Göbeklitepe’de yeni keşif... İnsan heykeli bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un ev sahipliğinde düzenlenen açılış törenine, Japonya Prensesi Akiko Mikasa da katıldı. Törende konuşan Bakan Ersoy, Göbeklitepe’de yıllardır kesintisiz olarak yürüttükleri çalışmalarda çok önemli bir buluntunun daha gün yüzüne çıkarıldığı müjdesini vererek, “Göbeklitepe’nin B ile D yapıları arasındaki mekanda bir oda duvarının içerisinde, yatay vaziyette duvara monte edilmiş ve adak olarak yerleştirildiği düşünülen insan heykeli bulundu” dedi. Benzer örneklerine daha önce Karahantepe’de rastlandığını hatırlatan Ersoy, Göbeklitepe’den çıkan bu yeni buluntunun Neolitik Çağ’ın ritüellerine ve inanç dünyasına ışık tutacak çok değerli bir keşif niteliği taşıdığını dile getirdi.

Bakan Ersoy, önümüzdeki yıl Berlin James-Simon Galerisi’nde ‘Taştaki Mitler: Göbeklitepe ve Son Avcıların Dünyası’ sergisinin açılacağını ve Şanlıurfa Müzesi envanterine kayıtlı 96 eserin dünyaya tanıtılacağını açıkladı.