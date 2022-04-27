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Göbeklitepe'de dikkat çeken figür! Belediye Başkanı Beyazgül: Bölge gizemini koruyor

#Göbeklitepe#Şanlıurfa#Zeynel Abidin Beyazgül

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Göbeklitepe'de bulunan ve bir monolitin üzerindeki el çantasına benzeyen kabartmalara dikkat çekerek bölgenin halen gizemini koruduğunu söyledi.

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Göbeklitepe’de taşlara resmedilen çanta şeklindeki kabartmalara dikkat çekerek bölgenin içerisinde büyük bir gizem barındırdığını söyledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül 12 bin yıllık tarihiyle geçmişe ışık tutan Göbeklitepe’nin keşfedilmesi gereken bir çok yönünün olduğunu söyleyerek, “Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe’de gizemini koruyan çok mesaj var ancak bu mesajları bularak keşfetmemiz gerekiyor. Avcı toplayıcı bir yaşamdaki topluluklar hayvanları avlayarak kürkünü ise kıyafet olarak kullanmışlardır. Ancak başka bir monolite baktığımızda modern dünyada kullanılan 3 adet çanta figürünün taşlara işlendiğini görüyoruz. Bu çantalarla neler yapıldı, ne amaçla kullanıldı bunlarında araştırılması gerekiyor. On binlerce kilometre ötede aynı çantayı görebiliyoruz” diye konuştu.

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Göbeklitepede dikkat çeken figür Belediye Başkanı Beyazgül: Bölge gizemini koruyor


Göbeklitepe’ye ziyarete gelen turistler ile rehberleri de gizemini koruyan çanta motiflerinin farklı uygarlıklarda da görüldüğünü belirterek Göbeklitepe’nin her yönüyle gizemini koruduğunu belirtti.

Göbeklitepede dikkat çeken figür Belediye Başkanı Beyazgül: Bölge gizemini koruyor

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#Göbeklitepe#Şanlıurfa#Zeynel Abidin Beyazgül

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