Göbeklitepe nerede? İşte Göbeklitepe hakkında tüm merak edilenler

Neolitik döneme ait yerleşim yeri olan, kent merkezine 18 kilometre mesafedeki Örencik Mahallesi yakınlarında İstanbul ve Chicago üniversitelerinden araştırmacılar tarafından 1963'te yüzey çalışmaları sırasında fark edilen ören yerinde, en somut bulgular 1986'da tarlasını süren bir çiftçinin bulduğu heykelle ortaya çıktı. İşte, Göbeklitepe hakkında tüm merak edilenler...

Şanlıurfa'daki Göbeklitepe, kentin yanı sıra bölgenin de en önemli gezi rotası oldu.

Kent merkezine 18 kilometre mesafedeki Örencik Mahallesi yakınlarında bulunan ve ilk kez 1963'te İstanbul ve Chicago üniversitelerinden araştırmacıların yüzey çalışmaları sırasında fark edilen ören yerindeki kazılar, 50 yılı aşkın süredir devam ediyor.

Alman Arkeoloji Enstitüsü ve Şanlıurfa Müzesince 1995'ten beri ortaklaşa yürütülen çalışmalarda, Neolitik döneme ait, boyları 3-6 metre, ağırlıkları da 40-60 ton olan yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşlar bulundu.

Kazılarda aynı zamanda, 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları ve yaklaşık 12 bin yıl öncesine ait olduğu belirtilen 65 santimetre uzunluğunda insan heykeli gibi çeşitli tarihi eserler de gün yüzüne çıkarıldı.

ÖNEMLİ BİR TURİZM MERKEZİ OLDU

Yaklaşık 6 yıl UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde kalan tarihi ören yeri, 2 Temmuz 2018'de ise kalıcı listeye girdi.

Göbeklitepe, listeye girdikten sonra yeniden düzenlenen çehresiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmen 8 Mart 2019'da açıldı.

UNESCO ile dünyaya açılan Göbeklitepe'ye yerli ve yabancı turistlerin ilgisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019'u "Göbeklitepe yılı" ilan etmesiyle arttı.

Kente gelenlerin yıllardır ziyaret ettiği Balıklıgöl'ün yanı sıra tarihi ören yeri de artık ziyaretçilerin gözde rotalarından biri oldu.

Güneydoğu turlarının önemli uğrak noktası olan Göbeklitepe, bölgenin gözde turizm merkezlerinden biri haline geldi.