Göbeklitepe Nerede? Göbeklitepe'ye Nasıl Gidilir? Göbeklitepe Gezilecek Yerler

Göbeklitepe 12000 yıl önce kurulmuş olan yapılan ibadet yer olarak inşa edilen bir yerleşim yeridir. Göbeklitepe dünya tarihinde insanlık tarihinde bulunan en önemli kalıntılardan biridir. İlk olarak 1995 yılında yapılan kazı çalışmalarının ardından ilk kalıntılarına ulaşılan Göbeklitepe din unsuruna dair olarak bulunan en eski kalıntılardan biridir.

İnsan eli ile yapılmış olan en büyük dini yapı olması ve dünyanın inşa edilen ilk tapınağı unvanına sahip bir yerleşim yeridir. Tepe insan eli ile oluşturulan 300 metre çapa sahip, 15 metre kadar yüksekliğe sahiptir. Göbeklitepe’nin tarihteki öneminin farkına varan birçok insan Göbeklitepe’yi ziyaret edip yerinde görülmek isteniyor. Bir çiftçinin kendisine ait tarlasını sürmesi ile bir taş bulması ve bu taşı bir müzeye götürmesi ile ortaya çıkarılan bu önemli yapı birçok kişi tarafından görülmek istenen bir yerdir.

Göbeklitepe Nerede?

Şanlıurfa ilinin şehir merkezine 20 kilometre kadar uzaklıkta bulunan Haliliye ilçesinin Örencik adlı mahallesinde Göbeklitepe bulunuyor. Şanlıurfa iline ziyaret amaçlı uğrayan kişiler mutlaka uğradıkları Balıklı Göl’e ise 22 kilometre kadar bir uzaklıkta bulunuyor.

İbrahim (a.s)’ın şehri olarak bilinen Harran Ovası’na ise 65 kilometre kadar uzaklıktadır. Yine Şanlıurfa iline turistik gezi düzenleyen kişilerin uğrak noktalarından biri olan Urfa Kalesi’ne ise 22 kilometre kadar uzaklıkta bulunmaktadır. Şanlıurfa ilinde gezilebilecek birçok noktaya yakın mesafede bulunan Göbeklitepe kolaylıkla ziyaret edilebilmektedir.

Göbeklitepe’ye Nasıl Gidilir?

Şanlıurfa iline Trabzon, Adana, Bodrum, Antalya, İzmir, Ankara ve İstanbul illerinden direk uçuşlar ile ulaşılabilir. Türkiye’de diğer şehirlerden ise aktarmalı olarak uçuşlar bulunmaktadır. Uçak yolculuğuna alternatif olarak Şanlıurfa iline otobüs yolculuğu ile de ulaşım sağlanabilmektedir. İstanbul ilinden Şanlıurfa iline 19 saat kadar otobüs yolculuğu yapılarak ulaşılabileceği gibi, Ankara ilinden ise 12 saat kadar yapılan otobüs yolculuğu ile kolayca ulaşım sağlanabilir.

Şanlıurfa iline uçak, otobüs veya özel araç ile herhangi bir şekilde ulaşım sağlanmasının ardından Göbeklitepe’ye ulaşım özel araçlar, toplu taşıma araçları, taksiler veya özel turlar ile ulaşılabilir. Şanlıurfa ilinin şehir merkezinde bulunan Abide durağından 100 numaraya sahip olan otobüsler ile Göbeklitepe’ye kolaylıkla ulaşılabilir.

Göbeklitepe Gezilecek Yerler

Göbeklitepe’ye gidildiği takdirde yuvarlak bir şekilde ayarlanış alan içerisinde birbirleri ile çok benzer yapıda olan 20 tane taş sütun bulunmaktadır. Bu devasa büyüklükteki taş sütunların altında yer alan zemin terrazzo adlı zemindir. Sıvıyı tutabilme özelliği bulunan terrazzo adlı zeminin özel bir neden ile kullanıldığının göstergesidir. Bu zemin üzerinde dini törenler, ayinler ya da çeşitli ritüellerin uygulandığı düşünülüyor. Göbeklitepe ziyaretinde bu zemin ve bira fıçısı olarak bilinen büyük taş küvetlerin bulunması halinde törenlerin yapıldığı bu alanlar görülebilir. Birçok heykel, oyulmuş taşlar görülebilmektedir. Göbeklitepe’den alınan çeşitli taşlar ve heykellerin her birini görebilmek için Arkeoloji Müzesi ziyaret edilebilir.

Göbeklitepe’nin kumlar altına gömülmesi ile ilgili çeşitli efsaneler bulunmaktadır. Göbeklitepe’nin sırları insanlar tarafından merak ediliyor. Çeşitli araştırmalar ile Göbeklitepe’de bulunan kalıntılar ile bu bölgede düzenlenen gizli, mistik olan bazı durumlar gün yüzüne çıkarılmıştır. Göbeklitepe’nin her alanını gezip görmek için en az 2 ya da 3 saatlik zaman ayırmak gerekmektedir.