Göbeklitepe istismarcılarına isyan etti

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Göbeklitepe’nin uzaylıların havaalanı olduğunu iddia eden ve 69 bin TL karşılığında Göbeklitepe’ye düzenlediği turla ‘Sirius Bağlantısı ile 21 Katlı Gizli Boyut Kapısı Açma’, ‘Işık Dili ile Üst Versiyon Yüklemesi’ ve ‘Korku Protokolü Bozma’ gibi eğitimler vererek ağlama seansları düzenleyen Şebnem Tacigut’a, ömrünü arkeoloji bilimine adayan Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve Patara kazı başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık tepki gösterdi. Instagram hesabı üzerinden canlı yayın yapan Prof. Dr. Işık, “Göbeklitepe uzaylıların havalimanı falan değil. UFO’larla iletişime geçilen, kıyamet anıtı olarak yapılan bir yer hiç değil” dedi.

‘HER YERDE GİZEM ARAMAYIN’

Sosyal medya paylaşımları karşısında dehşete düştüğünü söyleyen Prof. Dr. Havva İşkan Işık, tepkisini şöyle dile getirdi:



“Yapılan paylaşımları alt alta koysanız yalanlardan oluşan koca bir kitap olur. Ama ortada tek bir doğru kaynak yok. Size vahiy mi geliyor? Uzaylılarla iletişimde misiniz? Bu yapılar enerji toplama anıtıymış. Bu enerji nerede birikiyor acaba? Akü mü takmışlar? Sözde keşifte bulunuyorlar. Eski eserlere sadece kaçak kazıyla zarar verilmez. Her taşın arkasında gizem ararsınız, sıradan bir kabartma için bile ‘İşte gizem burada yatıyor’ derseniz kaçak kazıcılar da eseri dinamitle parçalar. Çok üzgünüm ama komik değil, trajikomiksiniz. Bu eserler siz oralara gidin, müzik yapın, ağlayın, ellerinizi uzatıp enerji alın diye yapılmadı.

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‘ARKEOLOJİNİN BUNA İHTİYACI YOK’

Her haçın altında define arıyorsunuz. 37 yıldır Patara’da çalışıyorum. Hiçbir haçın altından define çıkarmadık. Şifa arıyorsanız o şifa Göbeklitepe taşlarında var olduğuna inandığınız enerjide falan değil, psikolog veya psikiyatristlerde. Namuslu, mesleğine aşık bir bilim insanı olarak arkeolojik mirasın bu kadar fazla sömürülmesine katlanamıyorum. Sizler çakma İndiana Jones olabilirsiniz ama biz bilim insanlarıyız. Ayaklarımız yerde yaşarız, fantezilere girmeyiz. ‘Metafizik istihbarat’ diyorlar tüylerim diken diken oluyor. Ne demek bu ya? Arkeolojinin buna ihtiyacı yok. Bu ülkenin arkeologları çok çok iyi. Yurtdışındaki Türkçe bilen meslektaşlarımız bize UFO şakaları yapıyor. Buna neden olan sizlersiniz.”

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PATARA’YA IŞIK OLMUŞTU

İSTANBUL Üniversitesi’nde arkeoloji eğitimi aldıktan sonra Almanya’da doktorasını tamamlayan ve ülkesine hizmet için Türkiye’ye dönen Prof. Dr. Havva İşkan Işık, Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nün kurucu öğretim üyesi olduktan sonra, 1988 yılında Patara Antik Kenti’nde kazı çalışmalarına başladı. İğneyle kuyu kazar gibi onlarca tarihi eseri gün yüzüne çıkarmayı başaran Işık, kazı ekibiyle deniz feneri, Likya Birliği meclisi binası, yol kılavuz anıtı ve antik mezarları binlerce yıl sonra yeniden aydınlığa kavuşturdu.



