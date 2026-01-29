×
Göbeklitepe Berlin’e gidiyor

Almanya’nın başkenti Berlin’deki Müze Adası’nda yer alan James-Simon-Galerisi, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ve ‘tarihin sıfır noktası’ olarak nitelendirilen Göbeklitepe konulu bir sergiye ev sahipliği yapacak.

DÜNYANIN bilinen en eski anıtsal tapınaklarını barındıran Göbeklitepe ve çevresindeki Taş Tepeler bölgesinin eserleri, ilk kez kapsamlı bir şekilde yurtdışında sergilenmeye hazırlanıyor. Almanya’nın başkenti Berlin’deki Müze Adası’nda yer alan James-Simon-Galerisi, 6 Şubat’ta ‘Gebaute Gemeinschaft. GöbekliTepe, Taş Tepeler ve 12 bin Yıl Önceki Yaşam’ başlıklı sergiye ev sahipliği yapacak.

12 BİN YIL ÖNCESİNE YOLCULUK

Toplulukların oluşumunu, işleyişini ve dayanıklılığını gözler önüne serecek olan sergi, erken yerleşik toplulukların sanatsal ifadelerinden doğuma, günlük yaşamdan ölüme kadar farklı yaşam alanlarından enstantaneler sunacak. Ziyaretçiler, mimari rekonstrüksiyonlar, medya gösterimleri ve İspanyol fotoğraf sanatçısı Isabel Muñoz’un çalışmaları eşliğinde 12 bin yıl öncesine yolculuk

yapacak. Toplam 8 bölümden oluşacak sergide, Şanlıurfa Müzesi’nden getirilen ve daha önce hiç yurtdışında gösterilmemiş arkeolojik eserler de yer alacak. Sergiye eşlik edecek kapsamlı bir etkinlik programı (sanatçı konuşmaları, konferanslar, turlar) hazırlanırken, sergi kataloğu da Almanca, Türkçe ve İngilizce olmak üzere üç dilde yayınlanacak.

TEMMUZA KADAR ZİYARETE AÇIK

- Sergi, İstanbul Üniversitesi Taş Tepeler araştırma projesinin koordinatörü Prof. Dr. Necmi Karul’un da aralarında bulunduğu Türk biliminsanlarının, Alman, Japon, İtalyan ve İngiliz meslektaşlarıyla yürüttüğü uluslararası araştırmanın yeni sonuçlarını temel alıyor. Ön Asya Müzesi tarafından Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile İstanbul Alman Arkeoloji Enstitüsü işbirliğinde; Berlin Lotto Vakfı ve Türk Hava Yolları’nın da desteğiyle hazırlanan sergi, 19 Temmuz 2026’ya kadar ziyaret edilebilecek.

 

