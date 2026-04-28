GO Türkiye’nin yeni mini dizisiyle Kapadokya dünya sahnesinde

Haberin Devamı

Daha önce Go Türkiye imzasıyla yayınlanan “An Istanbul Story”, küresel ölçekte 2,35 milyar reklam gösterimi ve 1,44 milyar izlenme rakamına ulaşarak uluslararası alanda dikkat çekici bir başarı elde etmişti. Dijital tanıtım dünyasında ses getiren proje, Türkiye’nin hikâye odaklı yeni nesil turizm iletişiminin en güçlü örneklerinden biri olarak öne çıkmıştı. Şimdi ise gözler Kapadokya’ya çevrildi. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan eşsiz coğrafyası, peri bacaları, tarihi dokusu ve masalsı manzaralarıyla Kapadokya, serinin yeni bölümünde Türkiye’nin tanıtım yüzü oldu. İstanbul’da başlayan hikâyenin yeni başrolü Kapadokya olurken, “Cappadocia Fairytale” aracılığıyla Türkiye’nin destinasyonlarının güçlü hikâyeler aracılığıyla dünya izleyicisiyle buluşması hedefleniyor.

Haberin Devamı

Ay Yapım imzası taşıyan projede senaryo Kemal Hamamcıoğlu tarafından kaleme alınırken, yönetmen koltuğunda Hilal Saral oturuyor. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın yanı sıra Gülçin Kültür’ün de rol aldığı yüksek prodüksiyon kalitesi ve sinematografik anlatımıyla dikkat çeken mini dizi “Cappadocia Fairytale”, Go Türkiye’nin uluslararası tanıtım vizyonunda yeni bir sayfa açıyor.

TÜRKİYE’NİN FARKLI DESTİNASYONLARINI KÜRESEL İZLEYİCİYLE BULUŞTURDU



Go Türkiye, bugüne kadar hikâye odaklı tanıtım yaklaşımıyla “Antalya Gambit”, “İstanbul My Love”, “Hidden Lover” ve “An Istanbul Story” gibi dikkat çeken projelere imza attı. Sinematografik anlatımı merkeze alan bu yapımlar, Türkiye’nin farklı destinasyonlarını küresel izleyiciyle buluşturdu.

Haberin Devamı

BAKAN ERSOY: MİNİ DİZİLERDE YER ALMAK İSE MİLLİ FORMAYI GİYMEK GİBİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da projeye ilişkin değerlendirmesinde, “Turizm artık yalnızca bir destinasyon seçimi değil; bir hikâyeye dahil olma, bir duyguyu yaşama ve bir yaşam tarzını deneyimleme sürecidir. TGA ile birlikte yürüttüğümüz yeni nesil tanıtım stratejisinde klasik anlayışın ötesine geçerek hikâye anlatımını merkeze alıyoruz. ‘Antalya Gambit’, ‘İstanbul My Love’, ‘Hidden Lover’ ve ‘An Istanbul Story’ gibi projelerle güçlü bir seri oluşturduk. Mini dizilerde yer almak ise milli formayı giymek gibi. Kapadokya’da hayata geçirdiğimiz bu yeni yapımla Türkiye’nin destinasyonlarını küresel ölçekte daha etkili bir anlatımla tanıtmaya devam ediyoruz” dedi.

Haberin Devamı