Go-kart öldürüyordu... Kemeri yanlış bağladılar
Antalya Konyaaltı’ndaki lunaparka 2 Temmuz akşamı arkadaşlarıyla eğlenmeye giden Furkan Özkaya (17), daha önceden tecrübesi olmadığı go-kart sporunu yapmak istedi. Kız arkadaşının kullandığı ancak direksiyonu arızalı diyerek sürmekten vazgeçtiği go-kart aracına bindirilen Furkan Özkaya’nın kemeri, omuzdan çapraz bağlanmak yerine, karın bölgesinden yatay bağlandı.
Kemer bağlandıktan sonra nefes almakta zorlandığını söyleyen Özkaya’yı, görevliler dikkate almadı. Tek başına go-kart kullanmaya başlayan Furkan Özkaya, tur bitmeden direksiyon tutukluk yapınca etrafı lastikle muhafaza edilen direğe çarptı. Başındaki kaskı çıkan ve araçta acı içinde kıvranan Furkan Özkaya, go-karttan inip yere yığıldı. İşyeri çalışanları diğer sürücülerin turu tamamlaması için genci apar topar önce pist dışına, ardından park alanı dışındaki otoparka çıkardı. Çağırılan ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Özkaya’nın bağırsaklarının yırtıldığı ve iç kanama geçirdiği belirlendi.
6 saatlik ameliyatla bağırsakları dikilen, iç kanaması durdurulan Özkaya, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından servise alındı ve 11’inci günde taburcu edildi. Furkan Özkaya ve ailesi, parktaki sorumlular hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.