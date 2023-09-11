Go-kart aracında dehşet

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Antalya Alanya’da tatil yapan Iraklı aile, eğlenmek için 29 Ağustos akşamı bir go-kart pistine gitti. Lara Ali Turki Aljanabad (15), burada go-kart aracına bindi. Pistte bir süre aracı süren Aljanabad’ın toplu haldeki saçı bir anda açıldı. Go-kart aracının tekerleri ve motor aksamına dolanan saç, kafa derisini başından sıyırıp aldı. Kazayı gören anne Hanan Ridha (37) fenalık geçirirken olay 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Sağlık görevlileri ilk müdahalesini yaptıkları Aljanabad’ı tedavisi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne götürdü. Saatlerce süren operasyonun ardından Aljanabad’ın saçlı derisi yerine dikildi.

‘BAŞKALARI YAŞAMASIN’

Anne Hanan Ridha “Çok üzüldüm gerçekten. Hayal gibi gördüklerim. İnşallah diğer aileler benim yaşadığımı yaşamaz” diye konuştu.

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Aljanabad’ın sağlık durumunu değerlendiren Prof. Dr. Ömer Özkan, “Ameliyat süreci biraz uzun sürdü. Çok damar yapılıyor. Kıl gibi damarlarla uğraşılıyor. Zor ameliyatlardan biriydi. Bu türden eğlenceli oyunlarda özellikle çocuklara mutlaka eğitim verilmeli. Uzun saç, kıyafetten sarkan bir parça çok tehlikeli. Asansör için de aynı durum geçerli. Bu tür kazaların olabileceğini insanlara anlatmamız gerekiyor. Bu türden olaylarla ne yazık ki sık sık karşılaşıyoruz. Tedavisi olmayan, hayatını kaybeden birçok insan biliyoruz” ifadelerini kullandı.

SAÇINI TEKERE KAPTIRDI

Yaşadığı şoku hâlâ unutamadığını, kaza anına dair bir şey hatırlamadığını belirten Lara Ali Turki Aljanabad, “Kask takmadılar bana, bir anda saçım açıldı ve motora dolanıp çekildi. Büyük acı yaşadım. O anı anlatamam. Annem o anımı görünce mahvoldu. Eğlenmek amacıyla ilk defa bindim bu araca, ne olduğunu öğrenmek istemiştim. Olan oldu” dedi. İşletmenin kask vermediği ve güvenlik önlemlerini almadığı iddiası üzerine inceleme ve soruşturma sürüyor.

ÜNİVERSİTELİ TUĞBA ÖLMÜŞTÜ

Sakarya Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Tuğba Erdoğan (23), 2013 yılında Sakarya’daki bir alışveriş merkezinin bahçesinde yer alan pistte go-kart aracıyla arkadaşlarıyla yarıştığı sırada atkısının motor dişlilerine takılması sonucu kafası koparak hayatını kaybetmişti.





Eski Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Mümtaz Tahincioğlu, kazanın ardından yaptığı açıklamada, “Uzun saçlı kişilerin mutlaka saçları bir bone içine toplanmalı ve montun içinde kalmalıdır. Kask olmadan kesinlikle go-kart aracının kullanılmasına izin verilmemesi lazım. Kaskın altında da eşarp veya atkı gibi giysiler olmamalı” demişti.