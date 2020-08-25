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Elif YAVUZ / DHA
Haber Giriş: 25.08.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Gli'ye arkadaş geldi

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Gli'ye arkadaş geldi
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Ayasofya Camisi’nin dünyaca ünlü kedisi Gli artık yalnız değil. Ankara’dan gelen ‘Kılıç’ isimli kedi tarihi mekânda Gli’ye arkadaşlık yapacak.

16 yıldır Ayasofya Camisi’nde yaşayan ve ziyarete gelenler tarafından büyük ilgi gören Gli’ye Ankara’nın Pursaklar ilçesinden arkadaş geldi. Ankara kedisi familyasının üyesi olan ve uluslararası kuruluşlardan da ödülü bulunan ‘Kılıç’ isimli kedi, İstanbul’da Gli ile buluştu. Biz gözü mavi, bir gözü yeşil olan ve beyaz tüyleri ile dikkat çeken Kılıç, yeni yerine alışmaya çalışıyor. Şimdilik imam odasını sevdiği belirtilen Kılıç’ın ise keyfi oldukça yerinde gözüküyor.

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