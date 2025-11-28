×
GKRY'de askeri törende provokatif mesaj: "Mağusa'ya tekrar döneceğiz"

GKRY’de askeri törende provokatif mesaj: Mağusaya tekrar döneceğiz
Kasım 28, 2025 18:15

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY), GKRY lideri Nikos Hristodulidis'in de katıldığı, yeni komandolar için düzenlenen törende "Mağusa'ya tekrar döneceğiz" mesajları içeren marş okundu.

SigmaLive internet sitesinin haberine göre, Stelios Mavrommatis adlı askeri kampta düzenlenen törende, yeni komandolara yeşil bere takdim edildi.

Daha sonra komandolar, savaş eğitimi ve fiziksel kondisyonlarını ortaya koyan gösteriler yaptı.

Hristodulidis ve papazların da katıldığı törende, "Mağusa'ya tekrar döneceğiz" temalı "Soil I Walked, Famagusta" marşının okunması dikkat çekti.

TERÖR ÖRGÜTÜ EOKA'YA ÖVGÜ 

GKRY lideri, bu ay Baf kentine bağlı Hloraka'da terör örgütü EOKA'ya dair materyallerin sergilendiği "Özgürlük Müzesi"nin açılışını yapmıştı. Hristodulidis, açılışta yaptığı konuşmada, özgürlüklerini EOKA'ya borçlu olduklarını söyleyerek, "Çocuklarımıza ve torunlarımıza EOKA mücadelesini öğretmeliyiz." ifadesini kullanmıştı.

