Gizlilik kararı aldırdı, kayıtlarda görünmüyor... 'Eski kocam da devlet de bana ulaşamıyor, harika!'

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Dava dosyasına göre, Ankara’da yaşayan E.B isimli genç kadın, boşandığı eşinden tehditler gördüğü iddiasıyla suç duyurusunda bulunarak koruma talebinde bulundu. E.B., hakkında Ankara 2. Aile Mahkemesi koruma kararı verdi. Savcılık da olayın vahameti gereği re’sen E.B. hakkında kimlik bilgilerinin gizlenmesi talebinde bulundu. Mahkeme de 7 Ekim 2021 tarihinde talebi kabul etti. Kararın uygulanmasının ardından işi gereği sık sık seyahat eden genç kadın, hakkında verilen gizlilik kararı nedeniyle resmi işlemlerini yapamadığını fark etti.

GİZLİLİĞİN KALDIRILMASINI İSTEDİ

Mağdur olan genç kadın, avukatı Süheyla Oğuz aracılığıyla mahkeme başvurarak, gizliliğin kaldırılmasını istedi. Avukat Oğuz, başvurusunda, özetle şöyle dedi:

“Gizlilik kararı nedeniyle resmi işlemleri yapamamakta, uçak ve tren biletleri alamamakta, e- nabıza bile girememektedir. Müvekkilin işlemlerini yapabilmesi için savcılıkça talep edilen ve mahkemenizce verilen 6284 Sayılı Yasanın 8. Maddesinin 6. Fıkrasında düzenlenen kimlik bilgileri veya kimliğini ortaya çıkarabilecek bilgileri ve adresleri ile korumanın etkinliği bakımından önem taşıyan diğer bilgilerin, tüm resmi kayıtlarda gizli tutulmasına ilişkin kararın kaldırılmasını isteme zorunluluğu doğmuştur.”

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Talebi değerlendiren Aile mahkemesi, 19 Kasım tarihinde gizliliğin kaldırılmasına ve kararın ivedilikle kollukça taraflara tebliğine hükmetti.

"SİSTEMDE YOKSUN"

E.B, 7 Ocak günü COVID-19 şüphesi nedeniyle bir hastaneye giderek test yaptırdı. Sürüntü verip sonucu beklemek için eve gelen E.B’yi arayan hastane yetkilileri, hakkında uygulanan gizlilik kararı nedeniyle sistemde görünmediğini bu nedenle sürüntüyü laboratuvara göndermediklerini iletti.

TEKRAR GÖNDERİLDİ

E.B’nin avukatı, mahkeme kararının ilgili birimlere gönderilmesi için bir kez daha başvuru yaptı. Mahkeme, 7 Ocak günü, kaldırdığı gizlilik kararının, kayıtlara işlenmek üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Ankara İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ankara Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Ankara İl Jandarma Komutanlığı, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, Türkiye Bankalar Birliğine gönderdi.

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"HALA KAYITLARDA YOKUM"

Gizliliğin kaldırılmasına ilişkin kararın ilgili kurumlara iletilmesine rağmen halen kayıtlara görünmediğini belirten E.B., Hürriyet’e şunları söyledi:

“Kararın tekrar tebliğ edilmesini sağladık. Hastanede, bu arada veri tabanında bilgilerimin çıkıp çıkmadığını tüm gün boyunca kontrol etti, ama çıkmadı. Bu arada ben de ŞÖNİM’i aradım (Aile Bakanlığı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi). ŞÖNİM’de bir danışmanım varmış, bilmiyordum. Kendisi bana bu sorunla daha önce de karşılaştıklarını ama çözülemediğini söyledi. ‘Ne yapayım’ dedim. ‘184’ü ya da ilçe sağlık müdürlüğünü’ arayın, dedi. 184’ü aradım. COVID olduğumdan şüphelendiğimi ama gizlilik kararı nedeniyle testi veremediğimi söyledim. Kayıt oluşturdular. Geri aradılar. Aynı şeyi söyledim. Bir sağlık sorunum olursa 112’yi aramamı söylediler.

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‘BENİ KARANTİNAYA ALIN!’

Bu arada bir antijen testi buldum, testim pozitif çıktı. İşyerine bildirdim. Antijen testini kabul edemeyeceklerini, özel bir laboratuvarda test yaptırabileceğimi söylediler. Sevindim. Sonucu net öğrenmek benim için de önemliydi çünkü. Ertesi sabah testimi yaptırdım. Bu kez laboratuvar arayıp sonucu aldıklarını ama Halk Sağlığına bildiremediklerini söylendi. 184’e kendimin bildireceğini söyledim. 184’e bildirdim. COVID pozitif olduğumu, filyasyon ekiplerinin gelip beni karantinaya almasını istediğimi ilettim. Kaydımı aldılar.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden aradılar. Bize gizlilik kararını kaldırttığınıza dair kararı dilekçe ile bildirin, Sağlık Bakanlığına bildirelim, dediler. Dedim ben çıkamıyorum malum, eposta ile bildirsem olur mu? Hayır dediler, buraya getirilmesi gerek.

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"ESKİ KOCAM DA DEVLET DE BANA ULAŞAMIYOR"

Pazar günü Açıköğretim sınavım vardı. COVID’li isen girebiliyorsun sınava COVID’liler sınıfında. Ama benim HES kaydım tertemiz olduğu için gidip COVİD’li olmayanlarla girmem gerekiyordu, girmedim. İki gündür işe gitmiyorum ve karantinada değilim. Bu arada devlet de, eski kocam da gizlilik kararı nedeniyle bana ulaşamıyor, harika haber.”