Gizlilik kalktı kediciklerine kavuştu

Mahkeme heyeti Silivri’de görülen duruşmalarda, müştekilerin rahat ifade vermeleri için gizlilik kararı almıştı. Yaklaşık 1.5 ay süren duruşmalara avukatlar ve sanıklar dışında kimse alınmadı. Duruşma salonlarında görüşen Adnan Oktar ile kadın müritleri de uzak kalmış oldu. Ancak kedicikler duruşmalara alınmasalar da Silivri’ye gelmeyi sürdürdü. Mahkeme heyeti gizlilik kararını dün kaldırdı. Kedicikler de izleyici bölümünden Adnan Oktar’ı görme şansına kavuştu.

BURNUMUZDA TÜTÜYORSUN

Her duruşmaya farklı kıyafetlerle katılan Adnan Oktar dün siyah çizgili ceketin içine sarı bir gömlek giymişti. Kedicikler duruşma salonuna girer girmez Adnan Oktar’a, “Sarı çok yakışmış yakışıklım”, “Ne giysen yakışır sana”, “Burnumuzda tütüyorsun”, “Bir tanesin sen” gibi övgüleri sıraladı. Adnan Oktar da kediciklerine öpücük gönderdi.



