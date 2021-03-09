Gizli tehlike: Beyin sisi! Bu belirtiler varsa dikkat

Derya Uludüz, “Pandemide migren ya da baş ağrısı arttı mı?” sorusuna “Nerdeyse 1 yıldır hepimizin başı ağrıyor” diye yanıt verdi ve dikkat çekici sözler sarf etti.



Migren ve baş ağrısı arasındaki farkları anlatan Prof. Uludüz, “Baş ağrınız sizi uykudan uyandırıyorsa dikkat” diye konuştu.



Kovid baş ağrısı hakkında bilinmeyenleri anlatan Derya Uludüz, “Kovid-19 baş ağrısı çok şiddetlidir” dedi önemli tavsiyelerde bulundu.



“Migren cerrahisi diye bir şey yok” diyen Prof. Dr. Derya Uludüz, “Lütfen buna aldanmayın” dedi.



DSÖ’nün migren için botoks kullanımını onayladığını söyleyen Derya Uludüz çok önemli bir uyarı yaparak, “Plastik cerrahlar ve dermatologlar migren botoksu yapamaz. Yanlış ellerde heba olmayın” şeklinde konuştu.



Prof. Dr. Derya Uludüz baş ağrısına karşı herkesin rahatça yapabileceği, çok basit ancak çok etkili yöntemleri Hürriyet Bizimle izleyicileri için paylaştı.



Büyük heyecan yaratan migren aşısıyla ilgili son gelişmeleri aktaran Derya Uludüz, “Ancak kapıdan giren her migrenli aşı olamayacak” dedi ve bunun sebebini anlattı.



Pandemi sürecinde vücutta kortizol adı verilen hormonun tetiklendiğini söyleyen Uludüz bu durumun tehlikelerini tek tek saydı.

Koronavirüsün sadece akciğerleri değil vücudun farklı organlarını da etkilediğini belirten Prof. Dr. Derya Uludüz Kovid-19 sonrası görülen, pek bilinmeyen ancak çok tehlikeli olabilen “beyin sisi”nin detaylarını anlattı.