Gizli tanık 'Pamuk’ Daltonları anlattı: Kimsesiz çocukları tetikçi yaptılar

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Barış Boyun ve suç örgütü hakkındaki iddianameden yeni detaylar çıkmaya devam ediyor. Dosyadaki gizli tanık ifadeleri örgütün yurtlarda kalan kimsesiz çocukları tetikçi olarak nasıl örgüte dahil ettiğini gösteriyor. Barış Boyun iddianamesinde ‘Cüzzam’, ‘Kızılelma’, ‘Kırık’ ve ‘Pamuk’ adlı dört ayrı gizli tanık ile altı ayrı itirafçı da yer aldı. Gizli tanıklarla “Pişmanım” diyen itirafçılar, örgütün yapısı ve eylemleriyle ilgili detaylı bilgiler verdi.

YURTLARDAN KAÇIRDILAR

Gizli tanıklardan ‘Pamuk’ ifadesinde, suç örgütünün 16 ayrı eylemini detaylarıyla anlatırken, silahlı eylemlerde kullanılan bazı tetikçileri nasıl temin ettiklerine dair de önemli bir bilgi verdi. Pamuk’un iddiasına göre örgüt Türkiye’nin çeşitli illerinde kimsesi olmayan ve yetiştirme yurtlarında kalan çocukları İstanbul’a getirerek eylemlerde kullanıyordu. Gizli tanık, yetiştirme yurtlarından getirilen çocukların isimlerini ve kullanıldıkları eylemleri de detaylarıyla anlattı.

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SİLAHLI EYLEMLERDE KULLANDILAR

İddianameyi yazan savcı da örgütün sosyal medyadan yaydığı klipler ve videolarla suça meyilli gençleri nasıl hedef aldığını anlatmıştı. Örgüt içerisinde olduğu dönemde birçok eyleme şahit olduğunu söyleyen Pamuk’un ifadesindeki o bölüm şöyle: “Örgüte eleman sağlamak için Beratcan Gökdemir ile birebir irtibatı olan Mehmet Erdal Daş, Samsun’daki yetiştirme yurdunda ailesi olmayan çocukları kandırıp İstanbul’a getirerek örgüte kazandırılmakta ve cinayet, yaralama gibi suçlarda kullanılmaktadır. Samsun’dan örgüte dahil edildiğini ve silahlı eylemlerde kullanıldığını bildiğim şahıslar; M.E.D., F.Ç, B.L.Z., B.D., D.K. isimli çocuklardır. Bunların hepsi örgütün silahlı eylemlerine dahil olan kişilerdir.”

AMBULANSLA KAÇAKÇILIK

Gizli tanık Pamuk ifadesinde, örgütün Türkiye’de gerçekleştirilen silahlı eylemleri yapan tetikçileri Gürcistan’a nasıl kaçırdıklarını da anlattı: “Ambulans ve TIR’lar aracılığı ile şahısları, uyuşturucu ve silah kaçakçılığını hatta ve hatta Türkiye’den ayarladıkları motorları dahi Gürcistan’a götürdüklerini biliyorum. Bu örgütün gayrimeşru gelirlerinin toplamı aylık 50 milyon lirayı bulmaktadır. Özellikle uyuşturucu ve tehdit, çökme konularında çok büyük miktarda paralar elde etmektedirler. İstanbul’un birçok mekânlarından haraç almaktadırlar.”

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ORTAKÖY SALDIRISINI ‘SİİRTLİ’ İSTEMİŞ

Gizli tanıkların ifadelerinde, 26 Eylül 2022’de Ortaköy’deki ünlü bir gece kulübü önündeki kavga ve ardından kapı görevlisinin öldürülmesiyle ilgili detaylar da yer aldı. Gizli tanık ifadelerine göre, bu olayda korumalar tarafından bayılana kadar dövülen Mesut Baraj, “Siirtli Naci” olarak bilinen ve uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı ile suçlanan Naci Yılmaz’dan yardım istedi. Naci Yılmaz da durumu “Babanın Oğlu Kemal” lakaplı kişiye havale etti. Onun vasıtasıyla Daltonlar grubundan tetikçiler aynı gece motosikletle Ortaköy’e gidip kapı önündeki korumalara ateş etti. Bu saldırıda Yasin Keskin adlı kapı koruması hayatını kaybetti. İfadelere göre bu olayın faillerinden bazıları önce Sakarya’da saklandı, daha sonra da ambulansla Gürcistan’a kaçırıldı.

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‘RED KİT’LERLE RAKİPTİLER

İddianamedeki ifadelere göre örgütün ‘Daltonlar’ adlı silahlı kanadı, ‘Red Kitler’ adlı rakip bir gruba düzenli olarak silahlı saldırı yapıyordu. ‘Red Kitler’ grubundaki bazı kişileri öldürdüler ve grubun başındaki ‘Ferhat Mardin’ adlı kişiyi de birkaç kez plan yaparak öldürme girişiminde bulundular.

KOD ADI: ŞİŞO ŞİŞİK, LEYLEK...

İddianamedeki eylemlerin failleri ile etrafındaki kişilerin kod adları ve lakaplarıyla ilgili de ilginç detaylar var. Dikkat çeken bazıları şöyle: Şişo, Şişik, Leylek, Ölü, Kara, Çirkin Muro, Şeho, Fri, Musto, Koro, Şaşko, Timo, Mışko, Suguti, Dissa Şakir, Chucky, Piooner...