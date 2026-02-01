Gizli tanık ‘M7’ Türkiye’ye getirildi

Haberin Devamı

Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numaralısı ve soruşturmanın en kritik ismi olan ‘M7’ kod adlı Serdar Sertçelik, elektronik kelepçe ile denetim altındayken yasadışı yollardan yurtdışına kaçmıştı. Sertçelik, yurtdışındayken yaptığı açıklamalarından sonra o dönem Ankara Emniyet Organize Suçlarla Mücadele’den sorumlu Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ile birlikte 7 kişi tutuklandı. Emniyet müdürleriyle ilgili yürütülen soruşturma devam ederken, emniyet içerisinde Sertçelik ile bağlantılı kişiler belirlenmişti.

1.5 YIL SONRA İADE EDİLDİ

Yasadışı yollarla yurtdışına kaçan Sertçelik, Karadağ’dan karayolu ile Sırbistan üzerinden Macaristan’a geçmek isterken yakalanmıştı. Simeon Nikos ismine düzenlenmiş sahte Gürcistan pasaportu ile Macaristan Roszke Sınır Kapısı’nda yakalan Sertçelik, bu ülkede tutuklandı. Türkiye, Sertçelik’in iadesi için adli süreç başlattı. Yaklaşık 1.5 yıl sonra Türkiye’ye iade edilen Sertçelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda susma hakkını kullandı. Sertçelik, çıkarıldığı Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

YERLİKAYA DUYURDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 25 Mayıs 2024’te Macaristan’da yakalanarak tutuklanan Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik’in Türkiye’ye getirildiğini açıkladı. Yerlikaya, “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kasten öldürme ve bir suçu gizlemek, başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme suçlarından hakkında kırmızı bülten çıkartılan Sertçelik, Macaristan’da yakalanıp, tutuklanmıştı. Sertçelik, Macaristan’dan Türkiye’ye getirildi” dedi.