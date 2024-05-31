Gizli tanık M7 Macaristan’da yakalandı: Son adı ‘SImeon NIkos’

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Türkiye’nin gündemine oturan Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numarası ve soruşturmanın en kritik ismi olan “M7” kod adlı Serdar Sertçelik, elektronik kelepçe ile denetim altındayken yasadışı yollardan yurtdışına kaçtı. Sertçelik’in yurtdışında yaptığı paylaşımlar ise Türkiye’de birçok tartışmayı da beraberinde getirdi. Sertçelik’in açıklamalarından sonra Ankara Emniyet Organize Suçlarla Mücadele’den sorumlu Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ile birlikte 7 kişi tutuklandı.

KIRMIZI BÜLTEN

MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne (EGM) bağlı Interpol Euoropol Daire Başkanlığı, Sertçelik’in yurtdışında izini sürdü. MİT, yaptığı son çalışmalarda Sertçelik’in izine Karadağ’da ulaştı. Fransa’nın başkenti Paris’te olduğu düşünülen Sertçelik’in Karadağ’da olduğunu belirleyen MİT, Sertçelik’in yerini Adalet Bakanlığı ile paylaştı. Adalet Bakanlığı üzerinden eşzamanlı olarak Sertçelik hakında kırmızı bülten talebi yapıldı. Bunun üzerine Interpol tarafından hakkında kırmızı bülten çıkarılan Sertçelik, böylece uluslarası aranmaya başlandı. Yerinin belirlendiğini öğrenen Sertçelik, yakalanmamak için ülke değiştirmeye karar verdi.

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KARADAĞ’DAN MACARİSTAN’A

Yeri deşifre olan Sertçelik, Karadağ’dan karayolu ile Sırbistan üzerinden Macaristan’a geçmek istedi. Ancak adım adım takip edildiğinden haberi yoktu. Türkiye hemen Macaristan ile iletişime geçerek, Sertçelik’in durumunu bildirdi. Yapılan bilgi paylaşımının ardından Sertçelik, Simeon Nikos ismine düzenlenmiş sahte Gürcistan pasaportu ile Macaristan Roszke Sınır Kapısı’ndan geçiş yapmak isterken yakalandı. Türkiye, Sertçelik’in iadesi için adli süreç başlattı. Sertçelik’in yakın zamanda Türkiye’ye iade edileceği öğrenildi.

İÇİŞLERİ ADALET VE MİT

- İçişleri Bakanlığı, gizli tanık Serdar Sertçelik’in yakalanmasının ardından yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütünün üst düzey yöneticilerinden olan, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kasten öldürme, bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlarından Kırmızı Bülten ile 17 Mayıs 2024 tarihinden itibaren uluslararası seviyede aranan Serdar Sertçelik, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve MİT’in müşterek çalışmaları sonucu Macaristan’da yakalandı.”