×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Gizli tanığın ‘aracı’sı yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Ayhan Bora Kaplan#Gizli Tanık#Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü
Gizli tanığın ‘aracı’sı yakalandı
Mesut Hasan Benli
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2024 07:00

Ayhan Bora Kaplan davasının gizli tanığı M7 ile şüpheli Ş.D. arasındaki iletişime aracılık eden sivil şahıs N.Ö.K. gözaltına alındı.

Haberin Devamı

ANKARA 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasının iddianamesinde, gizli tanıklar Ü5W1G8K6L3 ve M7U3H9F8C4’ün beyanları da yer aldı.

Ü5 DE ÇARK ETTİ

Dava sürecinde dinlenilmesinden vazgeçilen ‘M7’ kod adlı gizli tanık Serdar Sertçelik, yurtdışına kaçtı ve ifadesini geri çekti. Gizli tanık Ü5W1G8K6L3 ise savcılıktaki iddialarını mahkemede tekrarladı. Ancak, 15 Mayıs’ta mahkemeye gönderdiği dilekçede “Daha önceki ifadem gerçeği yansıtmamaktadır. Cebir ve tehdit altında verdim, doğru değildir” dedi. Polislere yönelik soruşturmada gizli tanık Sertçelik ve şüpheli Ş.D. arasındaki iletişime aracılık eden N.Ö.K. de gözaltına alındı. Öte yandan soruşturmada gözaltına alınan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik’in yerine Yavuz Doğan getirildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ayhan Bora Kaplan#Gizli Tanık#Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü

BAKMADAN GEÇME!