Gizli tanığın ‘aracı’sı yakalandı

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ANKARA 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasının iddianamesinde, gizli tanıklar Ü5W1G8K6L3 ve M7U3H9F8C4’ün beyanları da yer aldı.

Ü5 DE ÇARK ETTİ

Dava sürecinde dinlenilmesinden vazgeçilen ‘M7’ kod adlı gizli tanık Serdar Sertçelik, yurtdışına kaçtı ve ifadesini geri çekti. Gizli tanık Ü5W1G8K6L3 ise savcılıktaki iddialarını mahkemede tekrarladı. Ancak, 15 Mayıs’ta mahkemeye gönderdiği dilekçede “Daha önceki ifadem gerçeği yansıtmamaktadır. Cebir ve tehdit altında verdim, doğru değildir” dedi. Polislere yönelik soruşturmada gizli tanık Sertçelik ve şüpheli Ş.D. arasındaki iletişime aracılık eden N.Ö.K. de gözaltına alındı. Öte yandan soruşturmada gözaltına alınan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik’in yerine Yavuz Doğan getirildi.