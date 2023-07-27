Gizli protokol tartışmasında yeni perde... Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ile arasında geçen telefon görüşmesini anlattı

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14 ve 28 Mayıs'taki seçimlerde 6'lı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur öncesinde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile gizli protokol imzalaması tartışması sürüyor. Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi'ndeki eleştiriler üzerine "Bakanlık verdiysem partimizin hakkından verdim" dedi.

Gözden Kaçmasın Gizli protokol depremi... Kılıçdaroğlu ateş altında Haberi görüntüle

Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, gizli protokol yapılmış olmasına üzüldüğünü belirterek 'Bilgilendirilmeliydik' dedi. Davutoğlu, gizli protokolü ilkesel olarak doğru bulmadığını belirterek "Herhangi bir partinin bu yönetime katılıp katılmayacağını konuşmamız gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, 'Kılıçdaroğlu, Özdağ'la protokol imzaladığında bakanlık paylaşımından haberiniz yok muydu?' sorusuna da yanıt verdi. Davutoğlu, "Bize İçişleri Bakanlığı da dahil olmak üzere herhangi bir bakanlık konusu iletilmedi. Bunlar ilkesel olarak konuşulmadığından pazarlığa girildiğine ihtimal vermemiştim" dedi.

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KILIÇDAROĞLU İLE TELEFON GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI: PROTOKOL YOK

Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ile arasında geçen telefon konuşmasını da anlattı. Kılıçdaroğlu'na 'Böyle bir protokol var mı?' sorusunu yönelttiğini söyleyen Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'ndan 'yok' yanıtını aldığını ifade etti. Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nun kendisine 'Bir bakanlık konusu konuşuldu ama karara bağlanmadı. Bağlanmadığı için size getirmedim. Olsa bile benim kontenjanımdı' dediğini açıkladı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN DAVUTOĞLU'NA TELEFON: TEKRAR BAKTIM, PROTOKOL VARMIŞ

Davutoğlu, daha sonra Kılıçdaroğlu'nun kendisini arayarak 'Kusura bakmayın. Tekrar baktım, protokol varmış, Bakanlık görüşülmüş' dediğini söyledi. Davutoğlu, "Üzüldüm ama bir şey söylemedim" ifadelerini kullandı.