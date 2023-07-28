Gizli protokol polemiğine Davutoğlu da girdi: Aradım sordum önce ‘var’ sonra ‘yok’ dedi

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Davutoğlu, Sözcü’ye yaptığı açıklamada Özdağ’ın açıklamalarının ardından Kılıçdaroğlu’na telefon edip konuyu sorduğunu anlattı ve şunları söyledi:

İHTİMAL VERMEMİŞTİM

“Bize İçişleri Bakanlığı da dahil olmak üzere herhangi bir bakanlık konusu iletilmedi. Hepimizin onayı lazım. Böyle bir konu görüşülmediği gibi bakanlıklar da konuşulmadı. Bizim, İYİ Parti’nin, diğerlerinin hangi bakanlığı alacağı belli değil. Bunlar ilkesel olarak konuşulmadan pazarlığa girildiğine ihtimal vermemiştim, açık söyleyeyim. Yedi maddelik mutabakatı yanlış görmedim. Orada bakanlık konusu yok.

BİLGİLENDİRİLMELİYDİK

Yedi maddelik kamuoyuna açıklanan protokol bize iletildi. Baktık, tamam. Problem yok. Ama gizli protokolde bilgilendirilme­dik, haberimiz yok. Röportaj ortaya çıkınca Kılıçdaroğlu’nu aradım, sordum. Böyle bir protokol var mı? İçişleri Bakanlığı ve üç bakanlık verildi mi? ‘Yok’ dedi. ‘Bir bakanlık konuşuldu ama karara bağlanmadı. Bağlanmadığı için size getirmedim. Olsa bile benim kontenjanımdandı’ dedi. Ben de o akşam, ‘Muhatabımız Kılıçdaroğlu’dur. O da yok öyle bir protokol dedi’ minvalinde konuştum. Onun üzerine Kılıçdaroğlu aradı. ‘Ku­sura bakmayın. Tekrar baktım, protokol varmış. Bakanlık görüşülmüş’ dedi. Üzüldüm ama bir şey söylemedim.”