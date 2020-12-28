Gizli odada her şey 'sahte'

M.K.’yi teknik ve fiziki takibe alan ekipler, sahte belgelerin, Avcılar’da bulunan evinde hazırlandığını belirledi. Jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. M.K.’nin evinde, portmanto ile kamufle edilerek matbaaya dönüştürülmüş gizli odada yapılan aramalarda, 10 adet içeriği doldurulmuş ve kullanıma hazır hale getirilmiş çeşitli araçlara ait sahte araç tescil belgesi, 1000 adet doldurulmaya hazır nüfus cüzdanı, 2 bin adet araç tescil belgesi, 1000 adet sürücü belgesi, 2 adet PVC kaplama makinesi, bilgisayar, 1 adet yazıcı, 1 adet soğuk damga makinesi ile çok sayıda sahte kaşe, fatura ve araç sigorta poliçesi ele geçirildi.Gözaltına alınan M.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.