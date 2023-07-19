'Gizli mutabakat' tartışmasında yeni perde... Ümit Özdağ: Kemal Bey attığı imzayı inkar edecek insan değildir

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röpörtajda CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile yaptıkları yazılı mutabakatın detaylarını açıklamıştı. Özdağ, "Söz vermek değil, yazılı mutabakatımız var. Biz İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlık ve Millî İstihbarat Teşkilâtı konusunda Kemal Bey'le mutabık kaldık." ifadesini kullanmıştı.

CHP'DEN YALANLAMA GELMİŞTİ

Özdağ'ın açıklamalarına CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan yalanlama gelmişti. Öztrak "Zafer Partisi ile yaptığımız protokollerde 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı gibi bir madde yer almamaktadır" demişti.

ÖZDAĞ'DAN YENİ AÇIKLAMA

Özdağ katıldığı canlı yayında yazılı mutabakatla ilgili tartışmalara yanıt verdi. Özdağ, "İçişleri Bakanlığı ve 2 Bakanlık yazılı ama MİT konusunda sözlü olarak konuşuldu. MİT'le ilgili yazılı bir şey yoktu. Kimse şunu söylemesin, bu gizli bir anlaşmaydı diye. Eğer 28'inde seçimi kazansaydı ben İçişleri Bakanıydım. İki arkadaşım bakandı. Kemal Bey imzaladığını inkar eder mi? Diğer iki bakanlık için Kemal Bey'le konuştuk, bir karar vermediğimiz için o bakanlıkları açıklarsam doğru olmaz" dedi.

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Özdağ, "Yazılı mutabakat metni bende ve Kemal Bey'de var. Protokol zaten Millet İttifakı ile Zafer Partisi arasında değil. Ben bu gece bunun kapanacağını düşünüyorum. Kemal Bey attığı imzayı inkar edecek insan değildir" ifadelerini kullandı.