Gizli kamerayla fuhuş pazarlıkları kayda alındı! Ankara'da operasyon: 60 şüpheli tutuklandı

#Fuhuş Operasyonu#Ankara#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2025 08:09

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda, gözaltına alınan 81 şüpheliden 60'ı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ekipler, 4 ay boyunca müşteri gibi mekanlara giderek şüphelileri takibe aldı. Gizli kameralar kullanılarak mekan çalışanlarıyla müşteriler arasındaki fuhuş pazarlıkları kayda alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu gelen ihbarlar ve artan şikayetler üzerine soruşturma başlattı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği soruşturma için ‘özel tahkikat ekipleri’ oluşturdu.

Gizli kamerayla fuhuş pazarlıkları kayda alındı Ankarada operasyon: 60 şüpheli tutuklandı

11 İŞLETMEDE FUHUŞ PAZARLIKLARI KAYDA ALINDI

Ekipler, Çankaya ilçesinde gece kulübü olarak faaliyet gösteren ve kadınları suistimal ederek fuhşa sürüklediği değerlendirilen 11 işletmeyi takibe aldı. Ekipler, 4 ay boyunca müşteri gibi mekanlara giderek şüphelileri takibe aldı. Gizli kameralar kullanılarak mekan çalışanlarıyla müşteriler arasındaki fuhuş pazarlıkları kayda alındı.

Gizli kamerayla fuhuş pazarlıkları kayda alındı Ankarada operasyon: 60 şüpheli tutuklandı

60 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gerçekleştirilen operasyon kapsamında, mekanların işletme sahipleri, işletme müdürleri ve diğer çalışanları olmak üzere gözaltına alınan toplam 81 şüpheliden 60’ı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyon sonrasında tüm mekanların faaliyeti sonlandırıldı.

Gizli kamerayla fuhuş pazarlıkları kayda alındı Ankarada operasyon: 60 şüpheli tutuklandı
Gizli kamerayla fuhuş pazarlıkları kayda alındı Ankarada operasyon: 60 şüpheli tutuklandı


