Gizli kamera skandalıyla gündeme gelen Sapanca’da iki bin ‘kaçak’ bungalov

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SAPANCA’da ‘turistik’ amaçlı bir bungalovda gizli kamera bulunduğu ortaya çıkmıştı. Bu olayla ilgili işletme sahibi ve bir arkadaşı gözaltına alındı. ‘Biz koymadık, haberimiz yok’ deseler de tutuklandılar. Bu skandalla birlikte aslında Sapanca’da ciddi bir ‘bungalov istilası’ olduğu da ortaya çıktı. Ruhsatsız, kaçak oldukları gibi güvenlik ve altyapı bakımından birçok riskleri barındıran bu yapılar son birkaç yıldır Sapanca’nın gündemindeki en önemli sorunlardan da biri…

PANDEMİ İLGİYİ ARTIRDI

Sapanca’da pandemiden sonra bungalovlar artmış. Özellikle İstanbul’dan gelenler için alternatif bir tatil veya konaklama konsepti oluşmuş. Kimi kendi için kimi de kiralayıp para kazanmak için bunlardan yapmış. Tek başına yapılanlardan ziyade en az üç-beş tanesinin bir araya gelmesiyle ‘turizm işletmesi’ görüntüsü altında yaygınlaşmış. Şimdilerde 5 bine yakın bungalov Sapanca Gölü’nün etrafında ve civardaki yamaçlarda kurulu vaziyette. Bunların neredeyse ikisinden biri ruhsatsız, kaçak durumda.

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SÜSLÜ GECEKONDULAR

Bungalov, adeta bir ‘gecekondu’ gibi hızla ortaya çıkıyor. Ahşaptan hazır halde kurulacağı yere getirilen bungalovlar, birkaç saat içinde kullanıma hazır hale geliyor. Sapanca’yı çepeçevre saran bungalov istilası da böyle başlıyor. Önce arazi alınmış, sonra arazinin imar durumuna ve diğer gerekli şartlarına bakılmadan tarlalar dışında yayla ve mera benzeri Hazine arazileri gibi alanlara bungalovlar kondurulmuş. Ardından da belediyeden basit konaklama müsaadesi ve yapı ruhsatı alınmış. Daha sonra Turizm ve Kültür Bakanlığı’na müracaat edilip bu müsaade ve yapı ruhsatları dayanak gösterilerek ‘turizm işletme belgesi’ talep edilmiş…

YIKIM VE SORUŞTURMA

Yapı ruhsatlarını esas alan bakanlık, 2023’te bu tür işletmelere ‘turizm işletme belgesi’ veriyor ama ‘2024’e kadar imar ve diğer konulardaki eksikliklerin giderilmesi’ şartını koşuyor. Bu sürecin ardından bungalovlara dair bir şikâyet üzerine Sakarya Valiliği, İçişleri Bakanlığı’ndan müfettiş talep ediyor. Gelen müfettiş bölgede yaptığı detaylı incelemede birçoğu Hazine arazisine yapılan yaklaşık 2 bin bungalovun kaçak, usulsüz ve diğer gerek ve yeter şartlara sahip olmadığını tespit ediyor. Durum ilgili bakanlıklara bildiriliyor. Turizm ve Kültür Bakanlığı verdiği süre içinde eksiklerini tamamlamayan işletmelerin ruhsatını iptal ediyor. Bungalovların yıkılması ve gerekli cezai yaptırımların uygulanması için valiliğe yazı yazılıyor. Valilik de durumu birkaç ay öncesinden belediyeye bildirerek bungalovların yıkılmasını istiyor. Ruhsat, imar, güvenlik ve diğer birçok konuda kusur ve eksikleri tespit edilen bungalovlar henüz yıkılmadı. Bölgede süreci takip eden bazı kaynaklara göre belediyeler ‘Yıkım için kendi imkânlarımız yetersiz’ diyerek ihale açtı. Ancak bu ihalelere katılan olmadığı için bir netice alınamadı ve yıkımlar yapılamadı. Halen de yıkımlar için ‘imkân’ bekleniyor. Bu arada İçişleri Bakanlığı, binlerce bungalov yapılırken buna ‘göz yuman’ veya sorumluluğunu yerine getirmeyen 7 belediye yetkilisi hakkında da geçen mart ayında soruşturma izni verdi. Soruşturma izni verilen kişiler arasında mevcut Sapanca Belediye Başkanı, önceki belediye başkanları ve belediyenin ilgili birimlerinin yöneticileri var.

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ATIKLAR GÖLE

- Bungalovlarla ilgili temel sorun; kanalizasyon altyapısı olmayan yapıların atıklarının doğrudan ve dolaylı olarak Sapanca Gölü’ne akması. Bölgenin içme suyu ihtiyacını karşılayan Sapanca Gölü havzasındaki bu durum göl için büyük bir tehdit haline gelmiş durumda. Diğer önemli bir sorun ise bu bungalovları kullananların kimliğinin otellerdeki gibi resmi kayıt alına alınamaması. Sosyal medyadan yoğun reklamlar yapan bu tür işletmelerin resmi izinli yerler olduğunu düşünen vatandaşlar ise kolayca ikna olup bu yerlere yoğun ilgi gösteriyor. Sayıları iki bine yakın olan kaçak, ruhsatsız bungalovlar adeta birer saatli bomba… Suyu kaçak kullanıyorlar, altyapıları yok. Neredeyse hepsinde havuzlar var, bu havuzlar ise kaçak elektrikle ısıtılıyor. Ne trafo ne de diğer teknik yapıları mevcut. Elektrik kaynaklı yangınların sık sık görüldüğü bu yapılarda herhangi bir yangın veya elektrik akımı kaynaklı risklere karşı yeterli güvenlik tedbiri de yok…

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GÜNLÜĞÜ 15 BİN TL

En küçüğü 25 m2 kare olan bungalovların maliyeti 200 bin liradan başlıyor. Günlük kirası ise 15 bin liraya kadar çıkabiliyor…

2 İŞLETMECİ TUTUKLANDI

- İSTANBUL’dan ailesiyle Sakarya’nın Sapanca ilçesi Uzunkum Mahallesi’nde birden fazla bungalovun bulunduğu işletmeye geçen cumartesi günü hafta sonunu geçirmek üzere giden M.K., evin tavan aydınlatma lambasından birinin değişik göründüğünü fark etmişti. İncelediğinde içinde gizli kamera olduğunu anladı. Soruşturma kapsamında Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince işletme sahibi Hüseyin K. (31) Sapanca’da, arkadaşı Tansel S. (48) ise İzmit’te gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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JAKUZİNİN ÜZERİNE GİZLEMİŞLER

Skandala konu olan bungalovda gizli kameranın jakuzinin üzerindeki aydınlatma sistemine yerleştirildiği ortaya çıkmıştı.

GİZLİ KAMERA NASIL TESPİT EDİLEBİLİR

- Sapanca’da tatil için kiralanan bungalovda gizli kamera bulunması kamuoyunda büyük yankı uyandırırken vatandaşlar, “Gizli kamera nasıl tespit edilir?” ve “Hangi alanlarda gizlenmiş olabilir?” sorularına cevap aramaya başladı. 25 yıldır güvenlik kameraları alanında hizmet veren Resul Karaaslan, teknolojinin ilerlemesiyle birlikte kamera sistemlerinin de ciddi gelişim gösterdiğini belirtti: “Gizlenmiş kamerayı bulmanın en pratik yolu cep telefonudur. Cep telefonundaki kamera UV ışınlarını gördüğü için bizim gözle göremediğimiz kızıl ötesi ışınları görebiliyor. Örneğin bir televizyon kumandasını cep telefonunuzun karşısına koyarak işlem yaptığınızda sizin görmediğiniz ışınlar kameraya yansır. Yine bunun gibi öncelikli olarak yapılması gereken, bir odaya gittiklerinde odanın ışığını tamamen kapatarak telefonun ışığını açmaları. Bu şekilde eğer odada gizli bir kamera var ise lensi yansıma yapacaktır. İkinci bir seçenek olarak gittikleri yerlerde cep telefonun kamerasını açabilirler. Kamerayı açtıklarında UV ışını direkt kamerada gözükecektir. Eğer o da yoksa bir el fenerini şüphelendikleri noktaya tutarak yansıması ile bulabilirler. Zaten gizli kameralar genellikle elektrik prizleri, PIR hareket dedektörleri, yangın alarm sistemlerinin içerisine, saatlere ve köşelerde bulunan pervazların iç kısımlarına konulabiliyor. Hatta yeni gördüğüm, benim de şaşırdığım ve hayretle izlediğim olay, kombilerin içine bile bu gizli kameraları yerleştirilebiliyorlar.”