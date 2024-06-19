Gizli kamera skandalının zanlısı evinde ölü bulundu

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Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşanan gizli kamera skandalı zanlısı T.Ö. (52), Bandırma'nın Sunullah Mahallesi’ndeki ikametinde ölü olarak bulundu.

KALP KRİZİ ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR

T.Ö.'nin evinin kapısını açmadığının bildirilmesi üzerine olay yerine giden polis ekipleri, içeri girdiklerinde şahsın cansız bedeniyle karşılaştı. T.Ö.'nün cenazesi, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Şahsın ölümünde kalp krizi şüphesi üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

GİZLİ KAMERA SKANDALI

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin tuvaletine bir çanta içine yerleştirilmiş şekilde gizli kamera düzeneği kurduğu ortaya çıkan T.Ö. gözaltına alınmış ve sorgusunda 4 yıl boyunca bu şekilde görüntü kaydettiğini itiraf etmişti. T.Ö. tutuksuz olarak yargılanıyordu.