Gizli kamera mağduru CNN Türk’e konuştu: Yatağımızın üstünde kırmızı ışık gördük

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Ramazan Bayramı arifesinde meydana gelen olayda, İstanbul'dan Sapanca ilçesinde bungalov kiralayan aile iddiaya göre, yapının yatak odası ve jakuzi bölümünün tamamını gören ampul içine saklanmış gizli kamerayı fark etti.

Aile şikayette bulundu. Yapılan ihbar sonrasında konuya ilişkin çalışma başlatan ekipler, bungalovda bulunan tüm elektronik cihazlara el koyarak inceleme başlattı.

İŞLETME SAHİBİ VE BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Olaya ilişkin işletme süresiz olarak mühürlenirken, işletme sahibi H.K. (31) ve T.S. (48) polis ekiplerince gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CNN Türk canlı yayınına katılan gizli kamera mağduru Mesut Koza şunları anlattı:

İlk defa bungalova gittim. Bir tanıdığım seni yönlendireyim istersen dedi. Yer tanıtılınca çok memnun kalmadık. Yatmaya karar verdiğimizde yatağımızın üzerinde bir kırmızı ışık fark ettim. İlk başta işkillenmedim. Ortasında bir mercek gördüm. Ardından yerinden söktüm. Eşim ihbarda bulunalım dedi. Gece 2 civarı polisi aradık.