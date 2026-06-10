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Gizli fon davası! Seçil Erzan’a verilen 102 yıl hapis cezası İstinaf tarafından bozuldu

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#Seçil Erzan#Gizli Fon#Dava
Gizli fon davası Seçil Erzan’a verilen 102 yıl hapis cezası İstinaf tarafından bozuldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2026 17:45

Kamuoyunda 'Yüksek karlı gizli fon' dolandırıcılığı olarak bilinen davada Seçil Erzan’a verilen 102 yıl 2 ay hapis cezası, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) tarafından bozuldu. Mahkeme, duruşmanın 11 Eylül'de görülmesine karar verdi.

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İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22'nci Ceza Dairesi, İstanbul 41'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Seçil Erzan hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'özel belgede sahtecilik' suçlarından verilen 102 yıl 2 ay hapis cezasına ilişkin istinaf incelemesini tamamladı.

Daire, ilk derece mahkemesinin hüküm kurarken birleşen dosyalara ilişkin bilgilere yer vermediğini, bunun da denetimi zorlaştırdığını belirterek istinaf başvurularını yerinde buldu. Yargılama sürecinde bazı usul hükümlerinin uygulanmadığına dikkat çeken daire, kararın bozulmasına hükmetti.

BAZI KARARLAR HUKUKA UYGUN BULUNDU

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Dosyanın 17 Nisan'da yeniden görülmek üzere yerel mahkemeye gönderilmesine karar verilmişti. Öte yandan daire, bazı sanıklar hakkında verilen hapis cezalarını da usul eksiklikleri nedeniyle bozarken, bazı sanıklar yönünden verilen kararları ise hukuka uygun buldu.

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DOSYALAR AYRILDI

Seçil Erzan'ın İsmail İbrahim Çağlar, Selçuk İnan, Nestor Fernando Muslera, Musa Mert Çetin, Ömer Kahraman, İbrahim Kocabaldır, Uğur Gözaçan, Nurettin Gözaçan, Nuray Şengüler, Kaan Sinih, Sevgil Sinih, Tursun Sinih, Fatih Altıntaş, Melis Özsüt Şener, Emre Çolak, Emrah Çolak, Bülent Çeviker, İnci Çeviker, Mert Zeydanlı, Deniz Güzel, Volkan Bahçekapılı, Emre Belözoğlu, Terim Arıcan, Buse Terim, Arda Turan, Burhan Taşpolat, Evrim Pınar Güzel'e yönelik eylemlerinin uzlaştırma kapsamında kalması ihtimaline ilişkin dosyanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna gönderilmesine karar verildi. Seçil Erzan ve Rüya Sağır'ın Fatih Terim'e yönelik eylemleri ile ilgili dosya ise ayrıldı.

DURUŞMA 11 EYLÜL'DE GÖRÜLECEK

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılamanın 11 Eylül Cuma günü başlamasına karar verildi.

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