Gizli bölmeye saklanmış

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SÜLEYMANCILAR’ın lideri Alihan Kuriş, suç örgütüne yönelik Ankara Emniyet Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, şafak vakti saat 05.00’te daha önce belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon yaptı. Operasyonda en kritik adreslerden biri ise Alihan Kuriş’e ait evdi. Daha önce takip edilen ve cep telefonu sinyalinde yeri belirlenen Kuriş’in yakalanması için resmi olarak kayıtlı ikamet adresine baskın yapıldı. Cep telefonu evde sinyal verirken, Kuriş ise yapılan tüm aramalarda bulunamadı. Yapılan detaylı çalışmada Kuriş’en ikinci bir adrese geçtiği belirlendi. Bunun üzerine ikinci adrese gidilerek, arama yapıldı. Kuriş, ikinci adreste gizli bölmede saklanırken yakalandı. Kuriş’in olası bir operasyona karşı evde özel bir bölme yaptırdığı belirlendi.

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HABERLEŞMEDE KURYELER KULLANILMIŞ

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Kuriş’in, cep telefonunu evde bırakarak ikinci bir adreste saklanması akıllara ‘operasyonu haber mi aldı’ sorusunu getirdi. Operasyon ile ilgili bir sızıntı olup olmadığı da araştırılıyor. Kuriş’in, hiyerarşik teşkilatlanma, bölge ve mıntıka sorumlulukları, komisyon sistemi, kapalı haberleşme yöntemleri ve yurtdışı yapılanmasıyla FETÖ tarzı oluşuma gittiği ortaya çıkarıldı. Özellikle takipten kaçmak, dijital iz bırakmamak konusunda hassas davranan Kuriş’in, önemli haberleşmelerde kuryeler kullandığı, kendi dar çevresi dışında yapılan işlerde kimsenin haberi olmadığı belirlendi. Bu arada gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki sorgularına başlandı. Ankara emniyetinin 4. katına giriş-çıkışlar yasaklandı. Görevli olmayan polisler bile kata alınmazken, soruşturmanın dar bir kadro ile yürütüldüğü, detaylarının sadece bu ekip tarafından bilindiği öğrenildi.

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MİLYON LİRALAR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında şüphelilerin evlerinde ve el konulan şirketlerde yapılan aramalarda ise yüklü miktarda döviz, altın, Türk lirası ele geçirildi. Aramalarda, 1 milyon 886 bin 316 dolar, 79 bin 555 Euro, 300 bin Türk Lirası, 146 milyon 934 bin Türk Lirası değerinde altın ve değer tespiti yapılmaya devam eden çok sayıda pırlanta, altın ve kolye, 14 milyon 332 bin Türk Lirası değerinde ziynet eşya ve saat, 430 bin İran Riyali, 710 Sterlin, 2 bin 765 BAE Dinarı, 30 İsviçre Frangı ve 122 bin 660 Arnavut Leki ve 1000 Azerbaycan Manatı ele geçirildi. Ayrıca, 14 ruhsatsız tabanca, 700 fişek ve bir balistik yelek, çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.

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Bu arada haklarında gözaltı kararı verilen 49 şüpheliden 37’si gözaltına alındı. Türkiye’de olduğu belirlenen 3 firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ederken, 9 şüphelinin ise yurtdışında olduğu belirlendi.